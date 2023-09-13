İklim değişikliği komplo mu?

Son dönemde kimsenin dilinden düşürmediği iklim değişikliği tartışmaları hız kesmeden devam ediyor. İklim değişikliği tartışmalarının neredeyse 50 yıldır var olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Serhat Fındık, “İklimde herhangi bir değişiklik yok” dedi.Zübeyde ÖZLÜ - Herkes Duysun / BURSA (İGFA) - İklim değişikliği tartışmalarının yeni bir durum olmadığını söyleyen Prof. Dr. Serhat Fındık, “İklim değişikliği tartışmaları neredeyse 50 yıldır var hatta daha öncesinde de vardı. Her 10 yılda bir bu şekilde söylentiler çıkıyor. Sıcaklıklar artacak veya bir dönem buzullarla kaplı olacak diyerek hiçbir bilimsel kanıtı ve geçerliliği olmayan, insanlar tarafından dile getirilen ve tamamen korkutma amaçlı senaryolardır.” şeklinde konuştu.

“İKLİMDE HERHANGİ BİR DEĞİŞİKLİK YOK”

Yaşanan iklimin normal olduğunu vurgulayan Fındık, “Yaşadığımız iklim, normal iklim. Herhangi bir değişiklik yok. Tamamen insan eliyle yapay bir gündem yaratılmaya çalışılıyor. Yoksa iklimde herhangi bir problem yok.” dedi.

Son dönemde dünya gündemini işgal eden orman yangınlarına da değinen Prof. Dr. Serhat Fındık şunları kaydetti:

“Bugün de küresel ısınmadan, yangınlardan bahsediliyor ama dikkatli incelendiği zaman bunların belgeleri de var, ülkemizde çıkan yangınlar da dahil olmak üzere pek çok yangın aslında lazer yöntemi ile gökyüzüne doğru çıkartılıyor. Dolayısıyla küresel ısınma ile bir bağlantısı yok. Yine bir dönem kuzey kutbu ve güney kutbunda, buzulların eridiği bir süre sonra denizlerin yükseleceği şeklinde açıklamalar vardı. En son yapılan değerlendirmede hem güney kutbunda hem kuzey kutbunda artış tespit edildi. Yaz aylarında sıcaklıkların olması son derece doğal, bununla ilgili anormal bir durum da yok. Dolayısıyla inandırıcı değil, kimsenin korkmasına gerek yok.”

“İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ GERİ DÖNDÜRÜLEMEYECEK BOYUTTA DEĞİL”

İklim değişikliğinin döndürülemez bir noktada olduğu iddialarının gerçeği yansıtmadığını söyleyen Fındık, şu ifadeleri kullandı:

“Çıkan iddiaların hiçbiri doğru değil. Hawaii’de bir yangın çıktı biliyorsunuz ki… Bu yangını ayrıntılı değerlendiren uzmanlar, mavi renkli boyanan alanlarda hiçbir zararın oluşmadığına dikkat çekti ve orada birçok multimilyonerlerin evleri ve mülkleri vardı. Bunların hepsinin yangından bir süre önce çatıları maviye boyanmış. Bunun nedeni ise, lazer yoluyla yangınlara yol açtıkları ve maviyi de lazer etkilemiyor. Dolayısıyla tamamen kurmaca bir düzenden geçiyoruz. Aslında her şey, herkesin gözü önünde gerçekleşiyor. Anlamamakta ısrar edenleri bende anlamıyorum.”

“İNSANLARI EVLERİNE KAPATMAK İSTİYORLAR”

İklim değişikliği tartışmalarının bu kadar dile gelmesinin, insanları evlerine yeniden kapatmak olduğunu ifade eden Fındık, “Pandemide yaptıkları gibi insanları evlerine kapatmak istiyorlar. Hatta bu karantinalar, insanların daha ağır hasta olmasına yol açtı, ekonomik krizlere neden olduğu tespit edildi. Yine aynı yöntemi deniyorlar. Bu sefer Kovid bitti, küresel ısınma başladı bir süre sonra belki uzaylı istilasından bahsedecekler yani bunların senaryoları bitmez. İnandırıcı değil, gerçekçi de değil.” dedi.

“EN ÇOK EKONOMİ ETKİLENİYOR”

Yaşanılan bu durumun en çok ekonomiyi zedelediğini söyleyen Fındık, “Ormanlar yanıyor, insanlar korkuyor, hasta oluyorlar, Dünyanın birçok yerinde buğday filoları yandı… O kadar çok ekonomik kayıp meydana geliyor ki ve tamamen insanların temel gıdaları ve ormanlar üzerine yapılıyor. Ormanlar dünyanın akciğerleridir. Bu durum başta insan hayatı olmak üzere, tüm canlılara ciddi sorunlar açıyor. “ ifadelerini kullandı.