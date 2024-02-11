Son Dakika

İKKB gücüne güç katıyor

YAŞAM 11.02.2024, 08:37
İKKB gücüne güç katıyor

İzmir’deki kadın kuruluşlarını bir çatı altında toplayan İzmir Kadın Kuruluşları Birliği (İKKB), bir yıl içinde üye dernek sayısını 50’den 120’ye çıkardı. İKKB Dönem Sözcüsü Gülsen Özkan, “Kadın erkek eşitliğini sağlayana ve kadına şiddet son bulana kadar, gücümüzü daha da artırarak çalışmaya devam edeceğiz.”dedi.İZMİR (İGFA) - İKKB Dönem Sözcüsü Gülsen Özkan, Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde düzenlenen aylık bilgilendirme toplantısında dönem içinde yaptığı çalışmaları özetledi. Özkan, Konak Belediyesi’ne bağlı semt merkezlerinde verdikleri eğitimlerle, hem ekonomik hem de sosyal yaşamda kadının gücünü daha görünür kıldıklarını söyledi.

EN GÜÇLÜ BİRLİKLERDEN BİRİ

İKKB’nin, kadına toplumsal eşitlik kazandırmak ve şiddete son vermek için söylem ve eylemde birlik sağlayan en güçlü platformlardan biri olduğuna dikkat çeken Özkan, yaptığı etkin projelere katkı sunmak ve işbirliği yapmak için bir yıl içinde çok sayıda kadın derneğinin birliğe üye olduğunu kaydederek şunları söyledi:
“Birliğimiz güçlü kadın dernekleriyle, çatısını giderek büyütüyor. Yetkinlik ve etki alanı olarak pek çok çeşitliliği barındıran birliğimiz, kadınların ve çocukların eğitimi, meslek edinmeleri konularında projelere imza atıyor. Kurulan komisyonlarla her alanda projeler üretiyor ve belediyelerimizin de desteğiyle uygulamaya koyuyor. Derneklerimizin hepsi de kendi alanlarında deneyimli ve yetkin kişiler. Kadına şiddetin durması ve kadın erkek eşitliğini her alanda sağlamak için çalışmalarımızı dernek sayımızı arttırarak sürdürmeye devam edeceğiz. Birlik çatısı altında bulunan dernek sayısını bir yıl içinde 50’dan 120’ye çıkardık ”

OKULLARDA CİNSİYET EĞİTİMİ

Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin ilkokullarda ders olarak okutulmasını da isteyen Özkan sadece kadın erkek eşitliği için bir kadın bakanlığının kurulması konusundaki görüşlerini tekrarladı.

Farkındalık yaratmak amacıyla sağlık ve cinsiyet eşitliği konusunda çalışmalar yaptıklarını da belirten Özkan,“Gerek, sağlık gerekse toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda sosyal medyada yaptığımız çalışmalara her kesimden destek geliyor. Bir şeyi değiştirmek için önce konuyla ilgili eğitimlerle farkındalık çalışmaları yapıyoruz.”dedi.

KADINLARA 26 MERKEZDE EĞİTİM

İzmir Kadın Kuruluşları Birliği(İKKB) Konak Belediyesi ile imzaladıkları protokol kapsamında arka sokaklarda hizmet veren 26 semt merkezinde kurs gören kadınlara hukuk, sağlık ve finansman okur-yazarlığı konusunda eğitimler verdiklerini de anlatan Özkan, yapılan eğitim çalışmalarını şöyle özetledi: “Kadınları, ahşap, seramik ve tekstil tasarımı uzmanlarıyla buluşturduk. Kursiyer kadınlardan erkek meslekleri yapmaya yönelik gelen talepler doğrultusunda “Yeteneğini keşfet, mesleğini seç” sloganıyla proje başlattık. Proje kapsamında, erkek mesleği olarak bilinen makinistlik, otobüs veya kamyon şoförlüğü, kaporta ustalığı, akaryakıt pompacısı, sıva ustası, kepçe operatörü, erkek berberi, inşaat ustası, itfaiyeci, marangoz ve tesisatçılık eğitimleri, oto tamirciliği, boyacılık, inşaatlarda şantiye şefliği yapmak isteyen kadınların kurumsal firmaların atölyelerinde kurs görmeleri sağlandı.”

 UYUŞTURUCU İLE MÜCADELE

 Özkan, kadınların talepleri doğrultusunda çeşitli alanlarda verilen eğitim programını da şöyle açıkladı: "Yönetim Kurulu üyelerimizle birlikte semt merkezlerinde kurs gören kadınların talepleri doğrultusunda sentetik uyuşturucuya karşı bilgilendirici toplantılar yaptık. Roman Mahallesi’nde akran şiddeti için uzlaşma programları ve tiyatro oyunları ile dil ve üsluba dikkat çektik. Bölgede yaşayan Roman çocuklarla tiyatro grubu oluşturduk. Hijyen, ilk yardım kurslarının yanı sıra boşanma ve miras konularında hukuk okur-yazarlığı eğitimleri verdik. Eğitimleri üniversite hocaları ve sivil toplum içinde çalışmalarını sürdüren gönüllü uzmanlarca sürdürmeye devam ediyoruz.”

YAPAY ZEKA KURSU

Toplantıda daha sonra Kontak Merkezi Sorumlusu Sedef Özer Tarkem, yapay zeka konusunda kadınları bilgilendirdi. Yönetici Asistanı Esra Balandı ise, “Açılmamış Kanatların Büyüklüğü Bilinmez” başlıklı sunumuyla, her bir bireyin toplum için mutlaka potansiyeli doğrultusunda yapabileceği bir şey olduğuna dikkat çekti.

Kadınlar toplantı bitiminde kendilerine dağıtılan bayraklarla, Cumhuriyet’in yüzüncü yılı için bestelenen “Parla” adlı marşı hep birlikte söylediler.   

Yorumlar (0)
15
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 25 66
2. Fenerbahçe 25 64
3. Beşiktaş 24 39
4. Kasımpasa 25 38
5. Trabzonspor 24 37
6. Rizespor 25 36
7. Antalyaspor 24 34
8. Başakşehir 25 33
9. Sivasspor 25 33
10. A.Demirspor 25 31
11. Ankaragücü 25 29
12. Hatayspor 24 28
13. Kayserispor 24 28
14. Alanyaspor 25 28
15. Karagümrük 25 27
16. Gaziantep FK 25 27
17. Samsunspor 24 26
18. Pendikspor 25 26
19. Konyaspor 25 25
20. İstanbulspor 25 11
Takımlar O P
1. Eyüpspor 21 49
2. Göztepe 22 45
3. Kocaelispor 22 43
4. Bodrumspor 22 39
5. Sakaryaspor 22 37
6. Ahlatçı Çorum FK 22 35
7. Boluspor 22 33
8. Bandırmaspor 22 33
9. Gençlerbirliği 21 32
10. Erzurumspor 22 27
11. Ümraniye 22 27
12. Manisa FK 22 26
13. Keçiörengücü 22 26
14. Adanaspor 22 23
15. Tuzlaspor 22 22
16. Şanlıurfaspor 22 19
17. Altay 22 12
18. Giresunspor 22 7
Takımlar O P
1. Liverpool 24 54
2. M.City 23 52
3. Arsenal 24 52
4. Tottenham 24 47
5. Aston Villa 24 46
6. M. United 24 41
7. Newcastle 24 36
8. West Ham United 24 36
9. Brighton 24 35
10. Wolves 24 32
11. Chelsea 23 31
12. Fulham 24 29
13. Bournemouth 23 27
14. Brentford 23 25
15. Crystal Palace 23 24
16. Nottingham Forest 24 21
17. Luton Town 23 20
18. Everton 24 19
19. Burnley 24 13
20. Sheffield United 24 13
Takımlar O P
1. Real Madrid 24 61
2. Girona 24 56
3. Barcelona 24 51
4. Atletico Madrid 24 48
5. Athletic Bilbao 23 45
6. Real Betis 24 38
7. Real Sociedad 24 37
8. Las Palmas 24 35
9. Valencia 24 35
10. Getafe 24 33
11. Osasuna 24 29
12. Deportivo Alaves 24 27
13. Villarreal 24 25
14. Rayo Vallecano 24 24
15. Sevilla 24 23
16. Mallorca 24 23
17. Celta Vigo 24 20
18. Cadiz 24 17
19. Granada 24 13
20. Almeria 23 6