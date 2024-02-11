İKKB gücüne güç katıyor

İzmir’deki kadın kuruluşlarını bir çatı altında toplayan İzmir Kadın Kuruluşları Birliği (İKKB), bir yıl içinde üye dernek sayısını 50’den 120’ye çıkardı. İKKB Dönem Sözcüsü Gülsen Özkan, “Kadın erkek eşitliğini sağlayana ve kadına şiddet son bulana kadar, gücümüzü daha da artırarak çalışmaya devam edeceğiz.”dedi.İZMİR (İGFA) - İKKB Dönem Sözcüsü Gülsen Özkan, Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde düzenlenen aylık bilgilendirme toplantısında dönem içinde yaptığı çalışmaları özetledi. Özkan, Konak Belediyesi’ne bağlı semt merkezlerinde verdikleri eğitimlerle, hem ekonomik hem de sosyal yaşamda kadının gücünü daha görünür kıldıklarını söyledi.

EN GÜÇLÜ BİRLİKLERDEN BİRİ

İKKB’nin, kadına toplumsal eşitlik kazandırmak ve şiddete son vermek için söylem ve eylemde birlik sağlayan en güçlü platformlardan biri olduğuna dikkat çeken Özkan, yaptığı etkin projelere katkı sunmak ve işbirliği yapmak için bir yıl içinde çok sayıda kadın derneğinin birliğe üye olduğunu kaydederek şunları söyledi:

“Birliğimiz güçlü kadın dernekleriyle, çatısını giderek büyütüyor. Yetkinlik ve etki alanı olarak pek çok çeşitliliği barındıran birliğimiz, kadınların ve çocukların eğitimi, meslek edinmeleri konularında projelere imza atıyor. Kurulan komisyonlarla her alanda projeler üretiyor ve belediyelerimizin de desteğiyle uygulamaya koyuyor. Derneklerimizin hepsi de kendi alanlarında deneyimli ve yetkin kişiler. Kadına şiddetin durması ve kadın erkek eşitliğini her alanda sağlamak için çalışmalarımızı dernek sayımızı arttırarak sürdürmeye devam edeceğiz. Birlik çatısı altında bulunan dernek sayısını bir yıl içinde 50’dan 120’ye çıkardık ”

OKULLARDA CİNSİYET EĞİTİMİ

Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin ilkokullarda ders olarak okutulmasını da isteyen Özkan sadece kadın erkek eşitliği için bir kadın bakanlığının kurulması konusundaki görüşlerini tekrarladı.

Farkındalık yaratmak amacıyla sağlık ve cinsiyet eşitliği konusunda çalışmalar yaptıklarını da belirten Özkan,“Gerek, sağlık gerekse toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda sosyal medyada yaptığımız çalışmalara her kesimden destek geliyor. Bir şeyi değiştirmek için önce konuyla ilgili eğitimlerle farkındalık çalışmaları yapıyoruz.”dedi.

KADINLARA 26 MERKEZDE EĞİTİM

İzmir Kadın Kuruluşları Birliği(İKKB) Konak Belediyesi ile imzaladıkları protokol kapsamında arka sokaklarda hizmet veren 26 semt merkezinde kurs gören kadınlara hukuk, sağlık ve finansman okur-yazarlığı konusunda eğitimler verdiklerini de anlatan Özkan, yapılan eğitim çalışmalarını şöyle özetledi: “Kadınları, ahşap, seramik ve tekstil tasarımı uzmanlarıyla buluşturduk. Kursiyer kadınlardan erkek meslekleri yapmaya yönelik gelen talepler doğrultusunda “Yeteneğini keşfet, mesleğini seç” sloganıyla proje başlattık. Proje kapsamında, erkek mesleği olarak bilinen makinistlik, otobüs veya kamyon şoförlüğü, kaporta ustalığı, akaryakıt pompacısı, sıva ustası, kepçe operatörü, erkek berberi, inşaat ustası, itfaiyeci, marangoz ve tesisatçılık eğitimleri, oto tamirciliği, boyacılık, inşaatlarda şantiye şefliği yapmak isteyen kadınların kurumsal firmaların atölyelerinde kurs görmeleri sağlandı.”

UYUŞTURUCU İLE MÜCADELE

Özkan, kadınların talepleri doğrultusunda çeşitli alanlarda verilen eğitim programını da şöyle açıkladı: "Yönetim Kurulu üyelerimizle birlikte semt merkezlerinde kurs gören kadınların talepleri doğrultusunda sentetik uyuşturucuya karşı bilgilendirici toplantılar yaptık. Roman Mahallesi’nde akran şiddeti için uzlaşma programları ve tiyatro oyunları ile dil ve üsluba dikkat çektik. Bölgede yaşayan Roman çocuklarla tiyatro grubu oluşturduk. Hijyen, ilk yardım kurslarının yanı sıra boşanma ve miras konularında hukuk okur-yazarlığı eğitimleri verdik. Eğitimleri üniversite hocaları ve sivil toplum içinde çalışmalarını sürdüren gönüllü uzmanlarca sürdürmeye devam ediyoruz.”

YAPAY ZEKA KURSU

Toplantıda daha sonra Kontak Merkezi Sorumlusu Sedef Özer Tarkem, yapay zeka konusunda kadınları bilgilendirdi. Yönetici Asistanı Esra Balandı ise, “Açılmamış Kanatların Büyüklüğü Bilinmez” başlıklı sunumuyla, her bir bireyin toplum için mutlaka potansiyeli doğrultusunda yapabileceği bir şey olduğuna dikkat çekti.

Kadınlar toplantı bitiminde kendilerine dağıtılan bayraklarla, Cumhuriyet’in yüzüncü yılı için bestelenen “Parla” adlı marşı hep birlikte söylediler.