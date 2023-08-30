İkizce'de yoğun tempo

Ordu İkizce ilçesinin yol ve su ihtiyacı Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’in göreve gelmesiyle en aza indirildi.ORDU (İGFA) - Başkan Güler’in liderliğinde 2019’un Nisan ayında başlayan yol ve su seferberliği ile 19 ilçenin pek çok sorunu çözüme kavuştu. Kıyı bandı, kırsal kesim ayrımı yapmaksızın 19 ilçede çalışan Büyükşehir Belediyesi ekipleri sağlıklı alt ve üstyapı projelerini bir bir hayata geçirdi.

Bu kapsamda İkizce ilçesinde de çalışma yürüten Büyükşehir Belediyesi 4,5 yıl içerisinde ilçeye önemli yol ve su yatırımları kazandırdı. Böylelikle İkizceli vatandaşlar konforlu yollara, temiz ve sağlıklı içme suyuna kavuştu.

KESİNTİSİZ VE SAĞLIKLI İÇME SUYU

Zorlu arazi şartlarına rağmen durmaksızın çalışan ekipler, İkizce ilçesinde yaklaşık 31 bin 199 metre uzunluğunda içme suyu hattı çalışması yaptı. Yine 3 bin 784 metre kanalizasyon hattı çalışması da hayata geçirildi.

Vatandaşların temiz suya ulaşımını sağlamak içinde aralıksız çalışan Ordu Büyükşehir Belediyesi 1 adet içme suyu deposu, 1 adet gölet ve 1 adette su alma yapısı inşa etti.

BİRÇOK MAHALLE VE GRUP YOLUNA ASFALT VE BETON YOL

Öte yandan İkizce ilçesinde önemli yol çalışmalarına da imza atıldı. İlçede yapılan ulaşım yatırımları sonrası birçok mahalle ve grup yolu asfalt ile buluştu.

Bu kapsamda İkizce’de 4,5 yılda 66 kilometre sıcak asfalt başta olmak üzere emülsiyon (sathi asfalt) kaplama ve beton yol çalışması yapılırken 46 kilometre uzunluğunda yeni yol açma ve yol genişletme çalışması gerçekleştirildi.

Yine bu süre içerisinde 1,363 metre yağmursuyu hattı, 212 metre menfez ve 10 bin 454 metreküp taş duvar çalışmaları tamamlanarak hizmete alındı.