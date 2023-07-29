İkinci Lavanta Şenliği 31 Temmuz'da başlıyor

Kocaeli'nin İzmit Belediyesi'nin Karaabdülbaki Mahallesi’ndeki mis kokulu lavanta çiçekleriyle dolu bahçesi düzenlenecek olan 2. Lavanta Şenliği ile ziyaretçileri büyülemeye hazır.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli'nin İzmit Belediyesi, Kırsal Hizmetler Müdürlüğünün çalışmalarıyla Karaabdülbaki Mahallesinde bulunan yemyeşil doğanın içinde muhteşem güzelliğe sahip lavanta bahçesinin kapılarını 31 Temmuz Pazartesi günü 2. Lavanta Şenliği ile ziyaretçilerine açıyor. Lavanta Şenliği’ne katılmak isteyen vatandaşlar için saat 18.15’te Ncity otoparkından servisler kaldırılacak.

2. LAVANTA ŞENLİĞİ PAZARTESİ GÜNÜ

Günlük hayatın stresinden uzaklaştıracak ve ruhunuzu dinlendirecek Karaabdülbaki Mahallesindeki Lavanta Bahçesi 31 Temmuz Pazartesi saat 19.00’da düzenlenecek 2. Lavanta Şenliği ile kapılarını ziyaretçilere açacak. Düzenlenecek Şenliğin ardından ise Karaabdülbaki lavanta bahçesi hasat zamanına kadar her gün vatandaşların ziyaretine açık olacak.