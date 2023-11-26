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İkinci Kemeraltı Çalıştayı’ndan Başkan Soyer’e teşekkür

YAŞAM 26.11.2023, 09:30
İkinci Kemeraltı Çalıştayı’ndan Başkan Soyer’e teşekkür

2020 yılında UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne giren Tarihi Kemeraltı Çarşısı’nı korumak, yaşatmak ve gelecek kuşaklara aktarmak amacıyla çalışmalarını hız kesmeden sürdüren İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’e, ikinci kez düzenlenen “Tarihi Kemeraltı Bölgesi Farkındalık Çalıştayı ve Etkinlikleri” kapsamında teşekkür plaketi verildi.İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin önderliğinde 7-8-9 Kasım tarihinde ikincisi düzenlenen “Tarihi Kemeraltı Bölgesi Farkındalık Çalıştayı ve Etkinlikleri”nde emek ve dayanışma gösteren temsilcilere plaket verildi. Çetin Emeç Sergi Salonu’nda düzenlenen törende Başkan Tunç Soyer’in ödülünü İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Melih Yalçın aldı.  

Tunç Soyer Kemeraltı’nın önemini çok iyi bilen bir Başkan Doğal ve Kültürel Yaşam Girişimi Sözcüsü ve Yüksek Şehir ve Bölge Koruma Plancısı Ahmet Tuncay Karaçorlu, “İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin destekleriyle gerçekleştirdiğimiz farkındalık çalıştayı bizim için çok önemli. Bu çalıştaya emek veren ve hiçbir bedeli olmadan elini taşın altına koyan temsilcilere anı niteliğinde bir plaket vermek istedik. Kemeraltı’nın yaşanabilir olması anlamında örgütlenebilmesi açısından ve değerlerin aktarılması amacıyla geleneklerin devam ettirilmesi gereken bir bölge” dedi. 
Ulusal Eğitim Derneği Genel Başkanı Osman Gazi Oktay ise “İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer Kemeraltı’nın yaşatılması için hem alt yapı hem üst yapı yatırımlarına devam ediyor. Aynı zamanda Kemeraltı’nda bulunan kültürel mirasları da restore ederek gelecek kuşaklara aktarıyor. Başkanımız Tunç Soyer Kemeraltı’nın önemini çok iyi bilen bir Başkan. Kendisine hem Kemeraltı’na verdiği destekten hem de çalıştaya sunduğu katkıdan dolayı çok teşekkür ediyoruz” diye konuştu. 

Çalıştaya desteklerinden dolayı anı plaketi Kemeraltı’nın çeşitli alanlardaki farkındalığı için örgütleşebilen, emek ve birikim ortaklığında bulunabilen temsilcilerine, çalıştay sürecindeki gönüllü çalışmalarından dolayı plaket verilen kişiler ise şöyle;  Çalıştay ve Etkinlikler Sorumlusu Doğal Ve Kültürel Yaşam Girişimi Sözcüsü Düzenleme Ekibi Üyesi Ahmet Tuncay Karaçorlu, Çalıştay ve Etkinlikler Sözcüsü Ulusal Eğitim Derneği Başkanı Düzenleme Ekibi Üyesi Osman Gazi Oktay, Çalıştay ve etkinlikler bilimsel buluşmalar sorumlusu Mimarlar Odası İzmir Şubesi Başkanı İlker Kahraman, Çalıştay ve Düzenleme Ekibi Üyesi Tiyatro Ege Sorumlusu Kemal Aygen, Çalıştay ve Etkinlikler Düzenleme Ekibi Üyesi İzimizi Kaybetmeyin YouTube Kanalı Temsilcisi Neslihan Perşembe Kulakoğlu, Çalıştay ve Etkinlikler Düzenleme Ekibi Üyesi İzimizi Kaybetmeyin YouTube Kanalı Temsilcisi Hasan Kulakoğlu, Çalıştay ve Etkinlikler Düzenleme Ekibi Üyesi Yalçın Yanık, Çalıştay ve Düzenleme Gibi Üyesi Mülkiyeliler Birliği İzmir Şubesi Temsilcisi Mete Hüsünbeyi, Çalıştay ve Düzenleme Ekibi Üyesi Fotoğraf Sergileri Sorumlusu Ali Özpalanlar, Düzenleme Ekibi Üyesi Yeni Bakış Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Feyaz Tatar.

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