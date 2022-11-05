İki şehrin zirvesi Yoroz’da turizm hamlesi

Ordu'nun Altınordu ilçesinde bulunan Yoroz Kent Ormanı, Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından doğayla uyumlu bir şekilde yenilenerek cazibesine cazibe katıyor. Çalışmalardaki son etap olan seyir terası kurulumunda hummalı çalışmaların yürütüldüğü Yoroz’un gelecekte turizmin gözde mekânlarından bir tanesi olması hedefleniyor.ORDU (İGFA) - Ordu’nun Altınordu ilçesi Saraycık Mahallesi’nde bulunan ve Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’in Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı döneminde Haziran 2006’da Kent Ormanı olarak ilan edilen 930 rakımlı Yoroz Kent Ormanı, Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan çalışmalarla bambaşka bir kimliğe bürünüyor. Yapılan düzenlemelerin ardından Yoroz, doğaseverler başta olmak üzere tatilcilerin, bisiklet ve ATV tutkunlarının, dağcılık ve kaya tırmanış gibi sporlara merak saranların uğrak noktası oluyor.

ZİRVE’YE ÇOK YAKIŞTI

Ordu Büyükşehir Belediyesinin yürüyüş basamaklarının yenilenmesi, zirveye yakın bir alana kadar ulaşım sağlayan ve acil durumlar dışında araç trafiğine kapalı bisiklet yolu, at safari pistleri ve yürüyüş parkuru üzerine oturma bankları ile piknik masası yerleştirme çalışmalarını tamamladığı Yoroz’da, son işlem olarak zirve noktasına seyir terası yapımı çalışmalarına da sona yaklaşıldı. Ekiplerin hummalı bir çalışma sürdürdüğü zirve noktasında gözetleme kulesi, oturma alanları, otopark ve WC kurulumlarının yanı sıra çevre düzenlemesinin yapılması ile çalışmalar sona erecek.

BAŞKAN DANIŞMANI SUYABATMAZ: “ORDU TURİZMİNE ÖNEMLİ KATKI SUNACAK”

Yoroz Kent Orman’ında yapılan çalışmalar hakkında açıklamalarda bulunan Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Asım Suyabatmaz, çalışmaların tamamlandığında bu noktanın Ordu turizmine önemli katkı sağlayacağını söyledi.

Çalışmaların kısa süre içinde bitirilmesinin hedeflendiğinin altını çizen Başkan Danışmanı Asım Suyabatmaz, “Ordu Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Hilmi Güler’in talimatları ile mezbelelik bir durumdan modern bir hale getirdiğimiz Yoroz’da çalışmalar artık son aşamaya geldi. Ordu Büyükşehir Belediyesi olarak Yoroz Kent Ormanı’nda son bir yıldır çok ciddi çalışmalar içerisindeyiz. Öncelikle geçmişten bu yana gelen ve zirveye uzanan yolu otantik yapısına uygun yeniden inşa ettik. Yoroz’da acil durumlar için az eğimli bir yol açtık. Bu yolun ne kadar önemli olduğunu geçtiğimiz günlerde meydana gelen yangınlarda görmüş olduk. Bu yol sayesinde yangına hızlı bir şekilde müdahale edildi. Öte yandan Yoroz’u dağcılık sporuna açtık. Burada dağcılar gelip sabit parkurlarında kaya tırmanışı yapabiliyorlar. Tüm bunların yanı sıra projemizi taçlandıracağımız son aşama olan seyir terasındaki çalışmalarımız artık sona yaklaşıldı. Kısa süre içinde tamamlayacağımız çalışmalar sonrası bu noktayı Ordu turizmine katacağız” dedi.