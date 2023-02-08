İki günde destek miktarı 19 milyonu aştı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in 10 ili etkileyen büyük deprem felaketi sonrasında başlattığı Umut Hareketi’ne verilen destekler çığ gibi büyüyor. İki günde 81 bin 365 kişilik yemek paketi, 31 binin üzerinde battaniye satın alındı. Toplam bağış rakamı ise 19 milyon lirayı aştı.İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin merkez üssü Kahramanmaraş olan deprem sonrasında başlattığı destek çalışmaları artarak büyüyor. Son 48 saatte 46 tır, 15 kamyon, 3 uçak, 1 gemi insani yardım malzemesini afet bölgesine sevk eden Büyükşehir Belediyesi, yurttaşların desteğiyle Umut Hareketi’ni de büyütüyor. İki günde toplam bağış rakamı 19 milyon 70 bin 590 lirayı buldu. Şu ana kadar kampanyayla 81 bin 395 yemek paketi, 6 bin 272 gıda paketi, 6 binin üzerinde temizlik paketi, 31 bin 247 battaniye, 5 bin 561 uyku tulumu, 3 bin 920 hijyen paketi, 3 bin 505 bot, 3 bin 629 mont, 11 çadır bağışı alındı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer destek olan herkese teşekkür ederek “Tek yürek olduk. Türkiye’nin yaralarını Umut Hareketi’yle sarıyoruz. İzmir’in dört bir yanından yardım paketleri Fuar İzmir’de toplanıyor ve ihtiyaç sahiplerine gönderiliyor. Vatandaşlarımızın yaptığı bağışı biz bir misli artırarak deprem bölgesine ulaştırmaya devam edeceğiz” dedi.

Kampanyaya destek olmak isteyenler umuthareketi.izmir.bel.tr adresinden sunulan destek paketlerinden istedikleri miktarda satın alabiliyor.