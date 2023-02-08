İki gün boyunca kanepeye tutunan Mikail bebeğe GÜRAK nefes oldu

Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen deprem afetinden sonra profesyonel ekibi ile Bursa'da yola çıkan Gürsu Arama Kurtarma Ekibi GÜRAK, enkaz altından bir bebeği uzun uğraşlar sonucu kurtardı. 2 gündür kanepeye sıkışmış şekilde bekleyen Mikail Bebek, GÜRAK ekibinin kolları arasında hastaneye kaldırıldı.KAHRAMANMARAŞ (İGFA) - Deprem bölgesindeki çalışmalara katılmak üzere Bursa'da yola çıkan Gürsu Arama Kurtarma Ekibi GÜRAK, çok zorlu bir yolculuktan sonra güçlükle afet bölgesine ulaştı.

Canlarını riske atarak kar ve tipiye rağmen ilerleyen GÜRAK ekibi Kahramanmaraş’taki enkaz arama çalışmaları sırasında bir ses duydu.

Çocuk sesine yönelen ekipler uzun uğraşlar sonucu, 4 katlı bir binanın zemin katından 2 yaşındaki Mikail Uğur’u çıkarmayı başardı.

Dün öğle saatlerinde başlayan çalışmalar gece geç saatlere kadar devam etti.

İki gecedir kanepenin köşesinde bekleyen çocuğun bitkin düştüğünü tespit eden ekipler ilk müdahalenin yapılmasının ardından Mikail’e hastaneye kadar eşlik ettiler.

Doktorlara emanet edilen Mikail Bebek, GÜRAK ekibinin duygulu anlar yaşamasına da sebep oldu.

Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, “Bu haberle hem duygulandık hem de mutlu olduk. Bazen kelimeler yetersiz kalıyor. Gürsu Arama Kurtarma ekibimizle gurur duyuyoruz. Nice güzel haberleri bizlere ulaştırmasını temenni ediyorum” dedi.