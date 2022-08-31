'İki Gözüm Diyarbakır'a başvurular sürüyor

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nce oluşturulan "İki Gözüm Diyarbakır Fotoğraf Platformu"nda “Büyük Ödül” için geri sayım başladı.Express Haber / DİYARBAKIR (İGFA) - Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığınca geçtiğimiz Kasım ayında dünyada ilk defa bir kentin dijital fotoğraf platformu olarak kurulan ve profesyonel, amatör fotoğrafçıların eserlerinin yer aldığı “İki Gözüm Diyarbakır” da “Diyarbakır 4 Mevsim Fotoğraf Yarışması” müracaatları başladı.

SON BAŞVURU 30 EYLÜL

Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) işbirliğiyle düzenlenecek yarışmaya, katılımcılar, 30 Eylül 2022 saat 23:00’a kadar Diyarbakır il sınırlarında fotoğraf makinesi veya cep telefonuyla çekilmiş, “İki Gözüm Diyarbakır” dijital platformuna yükledikleri ve kendi seçtikleri renkli veya siyah-beyaz en fazla 4 fotoğrafı, TFSF’nin internet sitesine yükleyerek katılabilecek.

Katılımcılar, yarışmayla ilgili şartname detaylarına https://tfsfonayliyarismalar.org/tr/yarisma/detay/iki-goezuem-diyarbakir-fotograf-yarismasi-tr linkinden ulaşılabiliyor.