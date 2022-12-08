İKÇÜ’lü akademisyene en iyi doktora tezi ödülü

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) Eczacılık Fakültesi öğretim elemanı Arş. Gör. Dr. Hazal Ezgi Gültekin, Gazi Üniversitesi’nin kuruluşunun 96'ncı yılı münasebetiyle düzenlediği, “En Başarılı Doktora Tez Ödülleri Yarışması” nda sağlık bilimleri alanında en iyi doktora tezi ödülü almaya hak kazandıİZMİR (İGFA) - Gazi Üniversitesi’nin düzenlediği “96 Yıl, 96 Etkinlik, 96 Eser Projesi” kapsamında yurt genelinde doktora öğrencisi olan enstitülerin katılımıyla düzenlenen yarışmadan İKÇÜ Eczacılık Fakültesi öğretim elemanlarından Arş. Gör. Dr. Hazal Ezgi Gültekin birincilikle döndü.

Eczacılık Teknolojisi Bölümü Farmasötik Teknoloji AD’da çalışan Dr.Gültekin “3D Baskılama Tekniğiyle İlaç Formülasyonlarının Hazırlanmasına Yönelik Çalışmalar” başlıklı doktora teziyle, sağlık bilimleri alanında “En İyi Doktora Tezi” ödülüne layık bulundu

Rektör Prof. Dr. Saffet Köse ile Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mutlu Aytemir yayınladıkları mesajlarla Gültekin’i tebrik etti. Rektör Köse, “Türkiye’de çok sayıda doktora tezinin katıldığı platformda İKÇÜ’ye birincilik getiren Arş. Gör. Dr. Hazal Ezgi Gültekin’i kutluyor, başarılarının devamını diliyoruz” ifadelerini kullandı.

Ödül töreni Gazi Üniversitesi’nin belirleyeceği bir tarihte yapılacağı kaydedildi.