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İK uzmanları İKAYDER iftarında buluştu

İnsan Kaynakları Yöneticiler Derneği’nin düzenlediği “Geleneksel İKAYDER İftarı”na Bursa’daki İK uzmanları yoğun ilgi gösterdi

YAŞAM 04.04.2024, 14:17
İK uzmanları İKAYDER iftarında buluştu

İnsan Kaynakları Yöneticiler Derneği’nin düzenlediği “Geleneksel İKAYDER İftarı”na Bursa’daki İK uzmanları yoğun ilgi gösterdi.BURSA (İGFA) - Bursa’da kurulan İnsan Kaynakları Yöneticileri Derneği (İKAYDER) Ramazan ayı münasebetiyle her yıl düzenlediği geleneksel iftar programı yoğun katılımla gerçekleşti.

İKAYDER Başkanı Yılmaz Uyar ve yönetim kurulu üyelerinin organize ettiği iftar programına SGK Bursa İl Müdürü Erhan Karaca, İŞKUR İl Müdürü Feyzullah Eren Türkmen, Bursa Rehberlik ve Teftiş Grup Başkanı Yalçın Kubat, İKAYDER önceki dönem Başkanı Dr. Bülent Öz ile birlikte İK uzmanları katıldı.

 İKAYDER Başkanı Yılmaz Uyar, iftar programında yaptığı konuşmada, katılan tüm üye meslektaşlarına teşekkür etti. Uyar, “Değerli üye meslektaşlarımızla birlikte gönül birlikteliği, kardeşlik ve bereket sofrasında bir arada olmanın mutluluğu içerisindeyiz” dedi. İKAYDER olarak, meslektaşlarıyla sosyal ve eğitici faaliyetlerde bir arada bulunmaya devam edeceklerini belirten Uyar, “İnsan kaynakları alanında değişen iş gücü dinamikleri, teknolojik yenilikler, çalışan deneyimi, performans yönetimi, dönüşüm ve kriz yönetimi, dijital dönüşüm gibi alanlarda meslektaşlarımıza yönelik zirve ve eğitim çalışmalarımızla faaliyetlerimizi sürdüreceğiz. İKAYDER olarak, bugün ve gelecek için daha iyi bir çalışma hayatına liderlik etme vizyonuyla yolumuza devam edeceğiz” dedi.

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