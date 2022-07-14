İhtiyaç sahiplerinin bayram sevinci 2’ye katlandı

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı’nda şehirde bulunan her eve et girmesini sağlamak amacıyla “Bayram sevincinde payınız olsun” projesini hayata geçirdi. Proje kapsamında; hayırsever vatandaşlarla, ihtiyaç sahibi vatandaşlar arasında köprü kuran Büyükşehir, payları titizlikle sahiplerine ulaştırdı.

BALIKESİR (İGFA) – İhtiyaç sahiplerinin düşünüldüğü, paylaşımların arttığı ve bereketli sofraların kurulduğu Kurban Bayramı’nda, Balıkesir’de her eve et girmesi amacıyla Büyükşehir Belediyesi “Bayram sevincinde payınız olsun” projesini hayata geçirdi. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından uygulanan proje kapsamında, Kurban Bayramı öncesinde duyurular yapıldı. Kurban payını ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak isteyen vatandaşlar ile pay almak isteyen vatandaşlar; bayram öncesinde ve bayram sürecinde 7/24 aralıksız hizmet veren 444 40 10 numaralı Büyükşehir Belediyesi Çağrı Merkezi’ne ulaşarak kayıtlarını yaptırdı.

PAYLAR TİTİZLİKLE ULAŞTIRILDI

Hayırsever vatandaşlarla, ihtiyaç sahibi vatandaşlar arasında gönül köprüsü kuran Büyükşehir Belediyesi, pay verecek vatandaşların adreslerinden etleri alarak soğuk hava deposunda sağlıklı bir şekilde paylara böldü. Hemen ardından belediye ekipleri tarafından paylar, ihtiyaç sahibi vatandaşların evlerine kadar titizlikle ulaştırıldı.

Kurban Bayramı’nda her bir vatandaşın evine et girmesi, huzurlu ve mutlu bir bayram geçirmesi amacıyla çalışmalarını gerçekleştiren Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyeciliğin gerekliliklerini yerine getiriyor.