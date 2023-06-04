İhtiyaç sahibi ailelerin en büyük destekçisi

Ordu Büyükşehir Belediyesi kent genelinde yaşayan ihtiyaç sahibi bireylere yardım elini uzatmaya devam ediyor. Son olarak hasta yatağı, tekerlekli sandalye gibi gereksinimlerin giderildiği yardımlar Büyükşehir Belediyesi ekiplerince ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırıldı.ORDU (İGFA) - Hizmet sepetini her geçen gün genişleten Büyükşehir Belediyesi yardıma muhtaç, kimsesiz, engelli vb. bireylerin ihtiyaçlarını gidererek onlara daha iyi bir yaşam standardı sunuyor. İhtiyaçları doğru ve hızlı bir şekilde tespit eden Büyükşehir Belediyesi ekipleri, hizmetleri aracısız vatandaşlara ulaştırıyor.

HER ALANDA DESTEK

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’in öncülüğünde Ordu’da hayata geçirilen Sosyal Market ile gıda, giyim gibi birçok ihtiyacı karşılanan bireylerin medikal malzeme gibi farklı kalemlerde de ihtiyaçları gideriliyor.

Bu kapsamda son olarak ihtiyaçları belirlenen bireylere Büyükşehir Belediyesi ekiplerince temin edilen yardımlar ulaştırıldı. İhtiyaçları kapı kapı aileler ile buluşturan Büyükşehir Belediyesi kiminin hasta yatağı kiminin ise tekerlekli sandalye ihtiyacını giderdi.

İhtiyaçları karşılanan aileler ise eksikliklerinin giderilmesinden dolayı Ordu Büyükşehir Belediyesi ekiplerine teşekkür ederek memnuniyetlerini dile getirdi.