Ihlamur Parkı'yla en modern mahalle oldu

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Selçuklu Yazır Mahallesi’nde Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Ihlamur Parkı’nın açılışını gerçekleştirdi.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından Selçuklu ilçesi Yazır Mahallesi’ne kazandırılan Ihlamur Parkı’nın açılışı büyük bir coşkuyla yapıldı.

Ihlamur Parkı’nda düzenlenen açılış programında konuşan Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, “Konya Büyükşehir Belediye Başkanımız, her gittiği yerde açılışlar, temel atma programları yapıyor. Konya’mızın 31 ilçesine durmadan, yorulmadan, yılmadan hizmet üretiyor. Kendisine çok çok teşekkür ediyorum. Konya’mıza hizmet etmek, bizler için büyük mutluluk ve gurur kaynağı. Konya, 31 ilçesiyle beraber sizlerin sevgisiyle, ilgisiyle, alakasıyla bu hizmetleri fazlasıyla hak ediyor. İnşallah bu zamana kadar olduğu gibi bundan sonra da sizlere hizmet yolunda gece gündüz demeden çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

“YAZIR, TÜRKİYE’NİN EN MODERN MAHALLELERİNDEN BİRİSİ OLDU”

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 2009 yılında Selçuklu Belediye Başkanı seçildiği dönemde parkın bulunduğu bölgede hiçbir şeyin olmadığını hatırlattı. Bugün Yazır Mahallesi'nin Konya’nın değil, Türkiye’nin en modern mahallelerinden birisi haline dönüştüğünü ifade eden Başkan Altay, “Planlamadan kaynaklı elimizde yeşil alan yapacak, spor alanı yapacak onlarca mekan var. Bunları da bir bir yapıyoruz. Gönlümüz çok rahat çünkü görevi devrettiğimiz Ahmet Pekyatırmacı kardeşimiz çıtayı daha yükseğe çıkarmak için çok büyük gayret içerisinde. Selçuklu’ya tüm yaptıklarından dolayı değerli belediye başkanımıza teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

BÖLGEYE BİR DE KAFEM İNŞA EDİLİYOR

Bu park üzerinde uzun süre çalıştıklarını kaydeden Başkan Altay, “Şöyle baktığınızda da artık 5-10 yıllık bir park gibi. Çünkü ağaç seçimi, ağaçların yaşı, peyzajı bu parkı hemen kullanmanızı sağlamaya başladı. Biz şuna da hep şahit oluyoruz; bir hizmet başka bir hizmeti tetikliyor. Bu bölgede çok yoğun bir şekilde KAFEM talebi var. O da Konya’mızın önemli ihtiyaçlarından. İnşallah arka tarafta boş bıraktığımız alana da bir KAFEM inşa ediyoruz. Şimdiden hayırlı olsun” diye konuştu.

“ŞEHRİMİZİN EKSİKLERİNİ GİDERMEK İÇİN ÇABA SARF EDİYORUZ”

Dün 6 ilçede 7 tesis açılış ve temel atma programına katıldıklarını anımsatan Başkan Altay, “Toplam 450 kilometre yol kat ederek eve gelmiştim. Bugün yine Karatay’la başladık Selçuklu’yla tamamlıyoruz. Bugün de yaklaşık 300 milyon liralık işin açılışını ve temel atmasını Seydişehir, Beyşehir, Karatay ve Selçuklu’da gerçekleştirdik. Bunu niye söylüyorum? Biz eser siyaseti yapıyoruz. Biz şehrimizin eksiklerini gidermek için çaba sarf ediyoruz ve bunu Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yapıyoruz. Rabbim onu başımızdan eksik etmesin. Konyalılar Cumhurbaşkanımıza, bizlere her zaman çok büyük destek verdi. Biz ne kadar çalışırsak çalışalım, ne yaparsak yapalım sizin desteğinizin karşılığını vermiş olamayız. İnşallah sizlerin desteğiyle hizmetlerimize aralıksız bir şekilde devam etmek istiyoruz. Türkiye Yüzyılı’nın başlangıcını inşa etmek istiyoruz. İnşallah 15 Mayıs sabahı bunu hep birlikte gerçekleştireceğiz” ifadelerini kullandı.

Programda yapılan duayla Ihlamur Parkı’nın açılışı gerçekleştirildi.

Yoğun ilgi gören açılış programının ardından parkta çocuk şenliği düzenlendi. Çeşitli oyunlar oynayan çocuklar, hediyeler ve çizgi film karakteri Niloya eşliğinde gönüllerince eğlendi.