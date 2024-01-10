İGF’den 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü açıklaması

İGF Genel Başkanı Mesut Demir, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajında, basın meslek odasının kaçınılmaz olduğunu söyledi.BURSA (İGFA) - İnternet Gazetecileri Federasyonu (İGF) Genel Başkanı Mesut Demir, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle açıklama yaptı.

TBMM’den onaylanarak çıkarılan İnternet Gazeteciliği Yasası ile internet medyalarının kurumsal yapıya büründüğünü hatırlatan Mesut Demir, “İnternet Gazeteciliği Yasası, dijitalleşen dünyada ülkemizin ve medya sektörünün önünde bir engeldi. Bu yasa ile birlikte internet medyaları, kurumsal yapıya bürünmüştür. Bugün haberlerin internet medyalarından okunma oranı yüzde 98’i bulmuştur. Anadolu’da yayın yapan internet medyalarının günlük okunma oranı 50 milyonu aşmıştır. Yasanın çıkmasında emeği geçen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere İletişim Başkanı Fahrettin Altun ile milletvekillerine teşekkür ederiz. Yasanın alt zemini ve denetimleri konusundaki sıkıntıların ilgili bakanlık ve kurumlar tarafından en kısa sürede çözüleceğine inancımız tamdır.” dedi.

“BASIN MESLEK ODASI ŞARTTIR”

Medyaların en önemli sorununun basın meslek odası olmamasının altını çizen İGF Genel Başkanı Demir, “Bugün internet medyalarına ait şirketler ve firmaların kayıt olabileceği bir odası yoktur. Yoldan geçen birini muhabir yapmak artık çok kolaylaşmıştır. Bu duruma son verecek tek çözüm yolu Basın Meslek Odası’dır. Bu konunun çözümü için İnternet Gazetecileri Federasyonu olarak çalışmalarımızı sürdürmekteyiz.” diye konuştu.

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü ile ilgili de mesajlar veren Demir, “Vefat eden tüm meslektaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyorum. Karda, yağmurda, depremde, savaşta canları pahasına onurlu mesleği yapmaya çalışan tüm meslektaşlarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutluyorum.” ifadelerini kullandı.