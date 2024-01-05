İGFA'ya 'Altın Orkide' Ödülü

Altın Orkide Müzik Medya ödüllerinde, yayın hayatında üçüncü yılını dolduran İGF Haber Ajansı (İGFA), "Yılın En Dikkat Çeken Haber Ajansı" seçildi.İSTANBUL (İGFA) - Altın Orkide Müzik Medya ödül töreni için geri sayım başladı.

75 kategoride ödüllerin verileceği Altın Orkide Müzik Medya ödüllerine bu yıl kariyerinde hızlı yükseliş yapan genç yıldız sanatçılar da katılarak, ödüllerine kavuşacak.

75 farklı dalda oyuncu, şarkıcı, medya mensubu, sanatçı, iş insanlarının da ödüllendirileceği tören, 9 Ocak 2024 Salı akşamı İstanbul'da Boda Davet Balo Salonu'nda gerçekleştirilecek.

Kokteyl ile başlayacak törende Gürkan Şaşmaz Dj Performansı ile misafirleri coşturduktan sonra Mor Narpın canlı sahne performansıyla renk katacak.

Kariyerinde başarılı isimler ise, ödüllerini gecenin sunucuları Şenol İpek ve Esin Yum'un elinden alacak.

Yılın en dikkat çeken haber ajansı ödülüne layık görülen ve 4 Ocak'ta üçüncü yılını kutlayan İnternet Gazetecileri Federasyonu (İGF) Haber Ajansı'nın yanı sıra Bursa'da yayın hayatını sürdüren Bursa Hevadis ise gecede "Yılın Sosyal Medyada en çok paylaşımı yapılan özgün haber sitesi" olarak ödülüne kavuşacak.