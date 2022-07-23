İGF Genel Başkanı Mesut Demir’den 24 Temmuz mesajı

İnternet Gazetecileri Federasyonu (İGF) Genel Başkanı Mesut Demir, medya emekçilerinin 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı’nı kutladı.

BURSA (İGFA) - İnternet Gazetecileri Federasyonu (İGF) Genel Başkanı Mesut Demir, medya emekçilerinin 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı’nı kutladı.

İGF Genel Başkan Mesut Demir, 24 Temmuz’un sansürün kaldırılmasının yıl dönemi olduğunu belirterek, “Osmanlı’nın özellikle son zamanlarında çıkan gazeteler sansür memurlarının kontrol ve denetiminden geçtikten sonra yayınlanıyordu. 24 Temmuz 1908 tarihinde İkinci Meşrutiyet’in ilanından sonra bu uygulamaya son verilmesi günümüzde sansürün kaldırılması olarak adlandırılmaktadır. Bunun için de 24 Temmuz tarihi, Gazeteciler ve Basın Bayramı olarak kutlanmaktadır. Ülkelerin gelişiminde çok önemli bir yere sahip olan basının, halkı bilgilendirme, bilinçlendirme, kamuoyunda gerekli hassasiyetleri oluşturma gibi çok önemli işlevleri bulunuyor. Bu nedenle demokratik hayatın vazgeçilmez unsurlarından biri olan basın, kamuoyuna tarafsız, doğru ve hızlı biçimde bilgi ve haber vererek, toplumu aydınlatıp, meslek ilkelerine, kişilik haklarına saygı çerçevesinde çalışmalarını sürdürmelidir. Bu çalışmaların sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi ekim ayında TBMM Genel Kurulu’na ek düzenleme ile gelecek olan internet gazeteciliği yasasının çıkarılması ile mümkündür” dedi.

Tarafsız, doğru ve hızlı haberciliğin günümüzde internet haber siteleri aracılığıyla kamuoyuna sunulduğunu hatırlatan Mesut Demir, “Basının meslek ilkeleri doğrultusunda ilkeli, tarafsız, sorumlu ve bilinçli gazetecilik anlayışıyla yapılan çalışmalarının devamını dileyerek, bu çalışmaların her zaman özgür, sansürsüz bir ortamda yürütülmesini temenni ediyoruz. Meclis’te komisyonlardan geçen ve Genel Kurul’da yeniden görüşülmek üzere Ekim ayına ertelenen internet gazeteciliği yasasını destekliyoruz. Ancak, 29. Madde’nin yeniden ele alınarak, net ifadelerle güncellenmesi medya çalışanlarımız açısından önemlidir. Bu vesileyle tüm meslektaşlarımın 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı’nı kutluyor, sağlıklı günler diliyorum” diye konuştu.