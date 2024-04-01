İftar sofralarında bu konulara dikkat!
Ramazan ayının iftar sofraları, aile ve dostlarla bir araya gelerek paylaşımların yapıldığı ve manevi huzurun bulunduğu özel zamanlardan biridir Bu sofralarda birbirimize sevgi ve saygıyla yaklaşmak ve hoşgörü göstermek önemlidir İstanbul Okan Üniversitesi Hastanesinden, Uzm Kln Psikolog Müge Leblebicioğlu Arslan, iftar sofralarında konuşulabilecek konular hakkında bilgilendirmelerde bulundu
Ramazan ayının iftar sofraları, aile ve dostlarla bir araya gelerek paylaşımların yapıldığı ve manevi huzurun bulunduğu özel zamanlardan biridir. Bu sofralarda birbirimize sevgi ve saygıyla yaklaşmak ve hoşgörü göstermek önemlidir. İstanbul Okan Üniversitesi Hastanesinden, Uzm. Kln. Psikolog Müge Leblebicioğlu Arslan, iftar sofralarında konuşulabilecek konular hakkında bilgilendirmelerde bulundu.İSTANBUL (İGFA) - Ramazan ayında beslenme zamanlarımızın ve alışkanlıklarımızın belirli bir süre değişmesi duygu kontrolünde güçlük yaşamanıza neden olabilir. Bu durum hem biyolojik hem de psikolojik faktörlerden kaynaklı olabilir. Örneğin; düşük kan şekeri, hormonal değişiklikler ve yorgunluk bireylerde daha fazla sinirlilik ve tahammülsüzlük yaratabilir. Bu durum iftar sofralarında gerginliklere ve anlaşmazlıklara yol açabilir.
Bu nedenle, iftar sofralarında siyaset ya da aile içi problemler gibi hassas ve ayrışma yaratabilecek konulardan ziyade, hoşgörü ve birleştirici konulardan konuşmak daha uygun olacaktır.
İftar sofralarında konuşulabilecek bazı sohbet konuları şunlar olabilir;
Günlük yaşantılarımızdaki olaylar ve durumlar
Film, kitap, müzik, spor gibi aile üyelerinin ortak ilgi alanları
Ramazanın anlam ve önemine yönelik manevi sohbetler ve ibadetler
Geçmişe dair anılar ve olumlu deneyimler
Geleceğe dair hedefler, hayaller ve planlar
Bu sohbetler aile üyelerinin birbirleriyle daha iyi iletişim kurmasını, birbirlerine karşı daha sabırlı ve anlayışlı olmasını sağlayabilir. Ayrıca Ramazan’ın manevi atmosferini daha iyi yaşamaya, birlik ve beraberlik duygusunu pekiştirmeye yardımcı olacaktır. Böylece iftar sofralarında yapılan bu sohbetler hem bedenimizi hem de ruhumuzu besleyen özel anlara dönüşecektir.
|Takımlar
|O
|P
|1. Galatasaray
|30
|81
|2. Fenerbahçe
|30
|79
|3. Trabzonspor
|30
|49
|4. Beşiktaş
|30
|46
|5. Kasımpasa
|30
|43
|6. Başakşehir
|30
|42
|7. Rizespor
|30
|42
|8. Antalyaspor
|30
|41
|9. A.Demirspor
|30
|39
|10. Alanyaspor
|30
|39
|11. Sivasspor
|30
|38
|12. Samsunspor
|30
|36
|13. Kayserispor
|30
|36
|14. Ankaragücü
|30
|33
|15. Hatayspor
|30
|33
|16. Konyaspor
|30
|33
|17. Gaziantep FK
|30
|31
|18. Karagümrük
|30
|30
|19. Pendikspor
|30
|29
|20. İstanbulspor
|30
|13
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|27
|64
|2. Göztepe
|27
|56
|3. Sakaryaspor
|27
|47
|4. Ahlatçı Çorum FK
|27
|45
|5. Kocaelispor
|27
|45
|6. Bodrumspor
|27
|44
|7. Boluspor
|27
|43
|8. Bandırmaspor
|27
|41
|9. Gençlerbirliği
|27
|40
|10. Erzurumspor
|27
|37
|11. Ümraniye
|27
|33
|12. Keçiörengücü
|27
|32
|13. Manisa FK
|27
|31
|14. Şanlıurfaspor
|27
|27
|15. Tuzlaspor
|27
|27
|16. Adanaspor
|27
|27
|17. Altay
|27
|15
|18. Giresunspor
|27
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|29
|67
|2. Arsenal
|29
|65
|3. M.City
|29
|64
|4. Aston Villa
|30
|59
|5. Tottenham
|29
|56
|6. M. United
|29
|48
|7. West Ham United
|30
|44
|8. Newcastle
|29
|43
|9. Brighton
|29
|42
|10. Wolves
|29
|41
|11. Chelsea
|28
|40
|12. Fulham
|30
|39
|13. Bournemouth
|29
|38
|14. Crystal Palace
|29
|30
|15. Brentford
|30
|27
|16. Everton
|29
|25
|17. Nottingham Forest
|30
|22
|18. Luton Town
|30
|22
|19. Burnley
|30
|18
|20. Sheffield United
|29
|15
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|30
|75
|2. Barcelona
|30
|67
|3. Girona
|30
|65
|4. Athletic Bilbao
|30
|56
|5. Atletico Madrid
|29
|55
|6. Real Sociedad
|30
|49
|7. Real Betis
|30
|42
|8. Valencia
|29
|41
|9. Osasuna
|30
|39
|10. Villarreal
|29
|38
|11. Getafe
|30
|38
|12. Las Palmas
|30
|37
|13. Deportivo Alaves
|30
|32
|14. Sevilla
|30
|31
|15. Mallorca
|30
|31
|16. Rayo Vallecano
|30
|30
|17. Celta Vigo
|30
|28
|18. Cadiz
|30
|25
|19. Granada
|29
|14
|20. Almeria
|30
|13