İETT'de tarihi rekor

İBB’ye bağlı İETT, şeffaflık konusunda bir rekora imza attı. 2023 yılında yapılan ihalelerin toplam tutarının yüzde 99,5’i açık ihale yöntemi ile gerçekleştirildi. Bu rakam 2019 yılında yüzde 74 seviyesinde olmuştu.iSTANBUL (İGFA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin köklü kurumu İETT, yeni araç yatırımları başta olmak üzere İstanbul için yeni hizmetlerine aralıksız devam ediyor. Şehrin her noktasında, 7 gün 24 saat İstanbullulara toplu ulaşım hizmeti sağlayan İETT, İstanbullunun yüzde 99’una sadece 500 metre mesafede yer alıyor.

ŞEFFAFLIKTA REKOR

Şeffaflık, açıklık ve kamu yararı ilkeleri doğrultusunda çalışmalarını sürdüren İETT, 2023 yılında 120 farklı ihale ve doğrudan temin gerçekleştirdi.

8,6 milyar TL tutarındaki bu işlemlerin yüzde 99,5’i, açık, Kamu İhale Kurumu mevzuatına uygun, şeffaf ve tüm isteklilerin katılabileceği şekilde gerçekleştirildi. 2019 yılında ise bu rakam yüzde 74 seviyesinde idi.

29 MİLYAR TL’LİK DEV BÜTÇE

Dünyanın farklı metropollerinde, böylesine büyük bir hizmeti birden fazla kurum sağlarken İstanbul’da İETT, 153 yıllık köklü geçmişi ve birikimi ile tek başına sağlıyor. Bu hizmetlerin sağlanması için de İETT yılda yaklaşık 29 milyar TL’lik bir bütçeyi yönetiyor.