İçme suyu sorunları tarih oluyor

Adana Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Zeydan Karalar’ın Adana Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmesinin ardından, kentin önemli problemlerini hızla geride bırakıyor.ADANA (İGFA) - Vatandaşlara sağlıklı ve kaliteli su temin etmek için şehir genelinde içme suyu yatırımları gerçekleştiren Adana Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ), bu çalışmalar kapsamında Adana genelinde çok sayıda su deposu inşa etti.

Çukurova, Yüreğir, Sarıçam, Karaisalı, Ceyhan, Karataş, Yumurtalık, Kozan, Pozantı, Aladağ, Feke, Saimbeyli ve Tufanbeyli ilçelerinde gerçekleştirilen projeler sonucunda 109 adet yeni içme suyu deposu ve terfi merkezinin yapımı tamamlandı.

YÜREĞİR VE SARIÇAM’IN ARTAN SU İHTİYACI KARŞILANIYOR

Sarıçam ve Yüreğir ilçelerinde yaşanan hızlı yapılaşma ve büyüyen nüfus yoğunluğu nedeniyle artan su ihtiyacına çözüm getirmek amacıyla harekete geçildi. İçme sularının yetersiz kalmaması için mevcut depoya ek olarak 15 bin metreküp kapasiteli yeni bir içme suyu deposu yapıldı. Yeni deponun tamamlanmasıyla birlikte mevcut depoların kapasitesi 30 bin tona ulaşmış oldu.

Sarıçam ilçesi Akkuyu ve Buruk mahallerine sağlıklı içme suyu temin etmek için Akkuyu Mahallesi’ne 4000 m3 ve 2000 m3 kapasiteli iki adet içme suyu deposu inşa ediliyor. Çalışmalar tamamlandığı zaman bölgede ikamet eden vatandaşlar sağlıklı suya kavuşacak.

ESKİ DEPOLARIN BAKIM VE ONARIMLARI YAPILIYOR

İçme suyu deposu inşa etmenin yanı sıra eski depoların bakım, onarım ve yenileme işleri de ASKİ ekipleri tarafından titizlikle gerçekleştiriliyor.

İçme suyu ihtiyacını karşılamak ve vatandaşlara kaliteli su ulaştırmak için hayata geçirilen içme suyu projeleri dahilinde 2019 yılından bu yana 2033 kilometre uzunluğunda içme suyu hattının yapımı tamamlandı.