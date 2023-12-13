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IC İbrahim Çeçen Vakfı'ndan gastronomi eğitimine yatırım

YAŞAM 13.12.2023, 15:14
IC İbrahim Çeçen Vakfı'ndan gastronomi eğitimine yatırım

IC İbrahim Çeçen Vakfı’ndan, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Gastronomi Eğitimine Büyük YatırımIC İbrahim Çeçen Vakfı, gastronomi eğitimi alanında önemli bir adım atarak Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi’nin uygulama mutfağının açılışını gerçekleştirdi.

İSTANBUL (İGFA) - IC İbrahim Çeçen Vakfı’nın Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi'nde verilen gastronomi eğitimine yaptığı kapsamlı yatırım, öğrencilerin mutfak sanatlarındaki teorik bilgilerini gerçek dünya deneyimleriyle bütünleştirmelerini sağlayacak bir Uygulama Mutfağı'nın açılışıyla zenginleştirildi. Bu dönüm noktası, 6 Aralık'ta düzenlenen ve sektör liderlerini öğrencilerle buluşturan bir panelle kutlandı. Etkinlikte gastronomi ve turizm sektörlerinin entegrasyonu ve öğrencilere kariyer yollarını aydınlatacak değerli bilgiler aktarıldı.

Profesyonel mutfak koşullarında eğitim imkanı sağlayacak olan uygulama mutfağı, öğrencilerin özel malzemelerle çalışma becerilerini geliştirmelerine ve mutfak uygulamalarında karşılaşılan zorlukların üstesinden gelmelerine yardımcı olacak modern ekipmanlarla donatılmış durumda.

7 Aralık'ta başlayan eğitim programı, öğrencilere gastronominin çok disiplinli yapısını öğreterek yemek bilimi ve sanatını sağlık, teknoloji, fen ve sosyal bilimlerle ilişkilendirmeyi amaçlıyor. Böylelikle, öğrencilerin bilimsel ve pratik becerilerinin geliştirilmesi hedefleniyor.

Öğrencilerin sürdürülebilirlik ve geleneksel mutfak bilgisini artırarak, gıda güvenliği ve doğayla uyum içinde çalışabilecek bilinçli şefler olarak yetişmelerinin yanı sıra, mesleki tecrübenin kazandırılması ve eğitim kalitesinin artırılması da projenin temel hedefleri arasında yer alıyor.

Gastronomi dünyası ve sektör için yeni bir soluk

Öğrencilerin gastronomi disiplinleri arasındaki ilişkileri anlamalarına, bilimsel yaklaşımlarını geliştirmelerine ve doğa ile yemek arasındaki bağlantıyı kurmalarına yönelik tasarlanmış olan eğitim içeriğine sahip olan projenin ilk etapta 12 aylık bir süre içinde tamamlanması ve ardından sürdürülebilir kılınması hedefleniyor. Bu süre zarfında, IC İbrahim Çeçen Vakfı, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi ve IC Grup Şirketleri'nin iş birliği ile projenin devamlılığı da planlanıyor.

IC İbrahim Çeçen Vakfı’nın bu yenilikçi projesinden mezun olan öğrencilerin, sürdürülebilir gıda ve doğa arasındaki ilişkiyi anlayıp, yöresel mutfakları tanıyarak topluma katkı sağlamaları ve gastronomi alanında üstün başarılar elde ederek sektöre yeni bir soluk getirmeleri öngörülüyor.

“Staj ve iş başvurularını için holding ve vakfın kapıları açık”

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi'nin gastronomi eğitimi alanında attığı bu önemli adımlar, sektördeki potansiyeli maksimize etme hedefiyle paralellik gösteriyor. Programın açılışında konuşan Rektör Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu bünyesinde IC İbrahim Çeçen Vakfı'nın katkılarıyla hayata geçirilen Gastronomi ve Mutfak Sanatları Uygulama Mutfağı'nın öğrencilere sunduğu imkanlardan bahsederek, “Üniversitemizde gerçekleştirilen bu güzel işler, bize heyecan veriyor. IC Holding ve IC İbrahim Çeçen Vakfı yöneticilerine, bu heyecanı yaşattıkları için teşekkür ediyorum. İnşallah bu sevincimiz hep artarak devam etsin” ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Karabulut, öğrencilere hitaben yaptığı konuşmada, IC Holding ve IC İbrahim Çeçen Vakfı'nın onlar için 'ikinci ev' olduğunu vurgulayarak, “Staj ve iş başvurularınız için IC Holding ve IC İbrahim Çeçen Vakfı gibi sizlere kapılarını açan değerli kurumlar var. Üniversitemizle birlikte bir aile olarak düşündüğümüz bu kurumlar sayesinde Türkiye'deki birçok üniversitenin sahip olmadığı imkanlara sahipsiniz. Bu şansı daha çok çalışarak en iyi şekilde değerlendirmelisiniz” şeklinde öğrencilere tavsiyelerde bulundu.

IC Holding Turizm Hizmetleri Grup Başkanı Orhan Hallik de etkinlikte konuşma yaparak, 21. Yüzyılda yeni mesleklerin ortaya çıktığına ve gastronominin giderek daha fazla ön plana çıktığına dikkat çekti. Hallik, "İnsanların yaşam standartları yükseldikçe, eğlenceye ve yiyecek-içecek tüketimine olan ilgi artıyor. Gastronomi turizmi de giderek popülerleşiyor. İnsanlar yemek kültürlerini tanımak ve tatmak için dünya genelinde seyahat ediyorlar. Türkiye, son yıllarda yaklaşık 52 milyon misafiri ağırladı ve bu rakamın önümüzdeki yıllarda 100 milyona çıkması bekleniyor" dedi. Ayrıca Hallik, Türkiye'nin gastronomi dünyasında önemli bir merkez haline geldiğine ve Ağrı'nın da Gastronomi Şehri unvanı alabilecek potansiyele sahip olduğuna inandığını belirtti.

Gastronomi ve turizmin kesişim noktasında söyleşi

Panelde gastronomi ve turizmin birbiriyle ne denli iç içe geçtiği ve bu iki sektörün gelecekteki profesyoneller için neler vadettiği kapsamlı bir şekilde ele alındı. IC Holding Turizm Hizmetleri Grup Başkanı Orhan Hallik, sektördeki son gelişmeler, kariyer olanakları ve bu alanlarda öne çıkan yenilikler hakkında değerli bilgiler verdi. Ayrıca, turizmin gözde alanlarından biri haline gelen gastronomi turizminin, kültürel zenginlikleri ve yerel lezzetleri nasıl dünya sahnesine taşıdığına dair örnekler sundu.

IC Holding Turizm Grubu İnsan Kaynakları Direktörü Ferda Keleş ve IC Santai Hotels İşletme Müdürü Önder Beyhan bu söyleşide, sektörün ihtiyaç duyduğu yetkinlikler ve mezunlar için çeşitli iş imkanları hakkında bilgi verdi ve sektörde kariyer yapmak isteyen gençler için önemli tavsiyelerde bulundu. Öğrencilerin yalnızca akademik bilgilerle sınırlı kalmayıp, aynı zamanda turizm ve gastronomi alanlarındaki pratik becerilerini de geliştirmeleri gerektiğini vurgulayan panel, öğrencilerin sektörde nasıl bir yol izlemeleri gerektiği, hangi beceri ve deneyimlerin önemli olduğu ve mezuniyet sonrası kariyer fırsatları hakkında çeşitli bilgiler edinmelerini sağladı.

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