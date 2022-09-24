I. Food Fest Antalya kapılarını açtı

Antalya’da gastronomi heyecanı başladı! Yerel gıdaya ve sürdürülebilir tarıma sahip çıkmanın önemini vurgulamak amacıyla Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından “Antalya’dan Dünyaya” mottosuyla düzenlenen I. Uluslararası Food Fest Antalya coşkulu bir törenle kapılarını açtı.ANTALYA (İGFA) - Yerli ve yabancı dünyaca ünlü konuklara ve birbirinden renkli etkinliklere ev sahipliği yapacak festivalin açılışında konuşan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, “Uluslararası Gastronomi Festivalimizle şehrimizin Akdeniz lezzetlerini, Anadolu mutfağı ile harmanlayarak mutfak kültürümüzü dünya arenasında hak ettiği noktaya getirmek için önemli bir adım atıyoruz” dedi.

Dünya turizminin göz bebeği, lezzetin kaynağı Antalya’yı gastronomi coşkusu sardı. Yerel gıdaya sahip çıkmak amacıyla, “Sürdürülebilirlik, Biyoçeşitlilik & Yerel Ürünlerin Desteklenmesi” temasıyla, Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen I. Uluslararası Food Fest Antalya, ülkemizden ve dünyanın dört bir yanından gelen konuklarına kapılarını açtı. “Antalya’dan Dünyaya” mottosuyla gerçekleşen uluslararası festival, Antalya Karaalioğlu Parkı’nda düzenlenen resmi açılış töreniyle başladı. Tören öncesi Başkan Böcek ve konuk belediye başkanları, festival kapsamında Karaalioğlu Parkı’nda kurulan Antalya lezzetlerinin tanıtıldığı stantları gezdi.

Sunuculuğunu Ceyda Düvenci’nin yaptığı törene, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, İYİ Parti Antalya Milletvekili Feridun Bahşi, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, CHP İl Başkanı Nuri Cengiz, İYİ Parti İl Başkanı Mehmet Başaran, İlçe belediye başkanları, oda başkanları, STK ve dernek yöneticileri, yurt içi ve yurt dışından ünlü şefler ve çok sayıda Antalyalı katıldı.

MUTFAK KÜLTÜRÜMÜZÜ TANITACAĞIZ

Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek açılışta yaptığı konuşmada, Food Fest Antalya'nın hem Türkiye hem Antalya için kültürel ve ekonomik açıdan çok büyük önem taşıdığını belirterek, “Bugün Antalya’mız için çok önemli bir gün. Denizi, doğası, mavisi, yeşili ve benzersiz güzellikleriyle dünyanın göz bebeği, turizmin ve tarımın başkenti olan Antalya’mızın kültür ve sanatın da başkenti olması yolunda hedeflerimizi tek tek gerçekleştiriyoruz. Bu yıl ilkini düzenlediğimiz Uluslararası Gastronomi Festivalimizde şehrimizin Akdeniz lezzetlerini, Anadolu mutfağı ile harmanlayarak mutfak kültürümüzü dünya arenasında hak ettiği noktaya getirmek için önemli bir adım atıyoruz” dedi.

MUTFAĞIMIZIN ADINI ALTIN HARFLERLE YAZDIRACAĞIZ

Bereketli topraklara ev sahipliği yapan Antalya’nın sebze meyve üretimi ve örtü altı seracılık faaliyetleriyle birçok ürünüyle de birinci sırada olduğunu vurgulayan Başkan Muhittin Böcek, şunları söyledi: “Başka yerde tadamadığınız lezzetlere sahip olan güzel şehrimiz; artık gastronomi alanında da adına yakışır bir yerde olacak. Çünkü biz Antalya’mızın her şeyin en iyisine, en güzeline layık olduğuna inanıyoruz. ‘Antalya’dan dünyaya’ temasıyla düzenlediğimiz Uluslararası Gastronomi Festivali’nde dünyadan ve Türkiye’den birbirinden ünlü Mişelin yıldızlı şeflerimizi, gurmelerimizi, gastronomi ve turizm yazarlarımızı, sektörün farklı alanlarındaki profesyonellerimizi, yeme içme sektöründeki değerli işletmecileri Antalya’mızda buluşturuyoruz. Üç gün boyunca sürecek olan festivalimizde, hep birlikte özenle hazırlanmış birbirinden özel sofraları paylaşacağız. Bugün, yerel ürünlerimize sahip çıkma, geleceğe miras bırakma günüdür.” Başkan Böcek, konuşmasının sonunda festivalin gerçekleşmesine katkı koyan Antalya’daki kurum ve kuruluşlara tek tek teşekkür etti.

SIRADIŞI AÇILIŞ

Festivalin açılışı da son derece sıra dışı oldu. Başkan Muhittin Böcek ve festivalin konukları kurdele kesmek yerine gastronomi festivaline yakışır bir açılış gerçekleştirdi. Konuklar, Antalya’nın coğrafi işaret almış lezzetleri; Antalya Piyazı, Antalya Serpme Böreği, Antalya Paça Çorbası, Alanya Hülüklü Çorbası, Antalya Kabak Tatlısı, Antalya Turunç Kabuğu Reçeli, Alanya Avakadosu, Alanya Muzu, Finike Portakalı, Manavgat Altın Susamı, Antalya Tavşan Yüreği Zeytini, Alanya Yenidünyası, Korkuteli Karyağdı Armudu ve Antalya Bergamut Kabuğu Reçelinin içinde bulunduğu sunum tabaklarının kapağını açarak festivalin açılışını yaptı.

BELEDİYE BAŞKANLARINI BULUŞTURAN PANEL

Festivalin açılışının ardından lezzetli mutfaklarıyla öne çıkan Antalya, Hatay ve Adana Büyükşehir Belediye Başkanlarının katıldığı “Şehirlerin Gastronomi Zenginliğini Ön Plana Çıkaracak Tanıtım Çalışmaları” konulu panel gerçekleştirildi. Sözen Grup CEO’su Gökmen Sözen’in moderatörlüğünde gerçekleşen panelde konuşan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Antalya’nın sadece deniz, kum, güneşten ibaret olmadığını, gastronomi festivali ile Antalya mutfağını dünyaya kazandırmak için de önemli bir adım attıklarını söyledi. Antalya’nın yerel mahsulleri, zengin gastronomisi, on beşe ulaşan coğrafi işaretli ürünü, doğal ve kültürel zenginlikleri ile büyük bir hazine olduğunun altını çizen Başkan Böcek, “Antalya’mızı Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün dediği gibi dünyanın en güzel şehri yapan da taşıdığı bu değerlerdir. Şehrimize kazandırdığımız uluslararası gastronomi festivali ile ülke ekonomisine, turizme ve üretime katma değer sağlıyoruz” ifadelerini kullandı.

ZENGİNLİĞİMİZİ DÜNYAYA TANITMAK İSTİYORUZ

2017 yılından itibaren UNESCO Gastronomi şehri unvanını alan Hatay’ın Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş ise Hatay’ın dünya gastronomi şehri olması yolunda yapılan çalışmaları anlattı. 13 ayrı medeniyet, 23 farklı kültürün yaşadığı Hatay’ın bu değerleri ve birikimlerini ön plana çıkarmaya çalıştıklarını söyleyen Başkan Savaş, “Hatay’ın marka değerini artırmaya gayret ettik. 2010 yılında çalışmalara başladık ve 2017 Ekim ayında dünyanın 26. Gastronomi şehri olduk” dedi.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ise, her ilin kendine özgü lezzetleri ve zengin mutfağı olduğuna dikkat çekerek, “Belediye başkanlarına düşen bu zenginlikleri dünyaya tanıtmak. Tanıttığımız takdirde turizm faaliyetlerimizin daha da artırmak mümkün. Biz bunu yapmaya çalışıyoruz” diye konuştu.

YEREL LEZZETLERLE MİCHELİN YILDIZLI ŞOVLAR

Festivalin ikinci günü (24 Eylül Cumartesi), Antalya Coğrafi İşaretli Tavşan Yüreği Zeytin Hasadı etkinliğiyle başlayacak. Zeytinpark’ta gerçekleşecek zeytin hasadının ardından gün boyunca panel, söyleşi ve workshop’lar devam edecek. Luigi Taglienti Joann Artieda, Arda Türkmen, Jenő Rácz, Rui Silvestre, Şeyda Dikmen Öğdük, Mine Ataman, Murat Atay, Ömür Akkor, Nursel Ergin, Beyhan Kadayıfçı, Uğur Volkan Uysal gibi ünlü isimlerin katılacağı workshop ve söyleşilerin ardından akşam sanatçı Işın Karaca’nın konseriyle festival coşkusu doruğa ulaşacak.

LEZZET, SOHBET VE EĞLENCE BİR ARADA

Festivalin son günü (25 Eylül Pazar) ise İpek Kozasından Portkal Çiçeği Broşu Yapımı etkinliğinin yanı sıra gün boyunca ünlü şef Danilo Zana, Joe Barza, Tuncay Gülcü, Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu, Jaime David Rodriguez Camacho, Pere Planagumà Sala, Elif Korkmazel, Türev Uludağ ile workshop’lar, çok sayıda panel ve söyleşi düzenlenecek. I. Uluslararası Food Fest Antalya, akşam saatlerinde düzenlenecek Akustik Konser ile sona erecek.

PANELLER IŞIK TUTACAK

Festival süresince, her biri alanında uzman isimlerin katılımıyla Temiz Tarım, Nitelikli Tarım, Sürdürülebilir Gastronomi, Şeflerin Yerel Mutfağın Tanıtımında Etkisi, STK'ların Turizm Gastronomisinde Etkin Rolü, Geleceğin Gıdalarında Baharat Madenciliği, Antalya Otellerinin Gastronomideki Başarısı, Biyoçeşitliliğin Şefler için Önemi, Antalya'nın Gastronomi Turizmindeki Payı gibi panellerde sektöre ışık tutacak pek çok konu ele alınacak.

YOĞUN İLGİ GÖRÜYOR

I. Uluslararası Food Fest Antalya kapsamında Karaalioğlu Parkı içinde kurulan festival alanı Antalyalıların ve turistlerin akınına uğradı. Antalya’nın yerel tarım ürünleri ile lezzetlerinin yer aldığı stantlar ilgi odağı oldu. Ziyaretçiler, Antalya’nın yerel mahsullerini tanırken zengin gastronomisinin tadına baktı.