Hz. Mevlana'ya görkemli anma

Denizli Büyükşehir Belediyesi, Mevlana Celaleddin Rumi'nin Hakk’a vuslatının 750. yıldönümü dolayısıyla anma programı düzenledi. Çocuk semazenlerin de yer aldığı 40 kişilik sema ekibi muhteşem ışık ve görsel sunumla katılanlara unutulmaz bir gece yaşattı.DENİZLİ (İGFA) - Denizli Büyükşehir Belediyesi, büyük düşünür ve mutasavvıf Mevlana Celaleddin Rumi'nin Hakk’a vuslatının 750. yıldönümü dolayısıyla anma programı düzenledi. Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen özel programa, Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun ve eşi Sevilay Coşkun, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ve eşi Berrin Zolan, AK Parti Denizli İl Başkanı Yücel Güngör, davetliler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Çocuk semazenlerin de yer aldığı 40 kişilik sema ekibi muhteşem ışık ve görsel sunumla katılanlara unutulmaz bir gece yaşattı. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği vuslat gecesi büyük beğeni topladı.

Vuslat Gecesi’nde Denizli Büyükşehir Belediyesi Konservatuarı Türk Tasavvuf Musikisi Korosu ilahiler söyledi. Ali Sürücüoğlu ile Ahmet Sarıkaya’nın ilahi ve kasideler okuduğu anma programında güftesi Mevlana Celaleddin Rumi’nin kendine ait olan eseri “Acemaşiran Ayin-i Şerifi” gerçekleştirildi. Sema ekibi ise Ayin-i Şerif’ icra etti. Denizli Büyükşehir Belediyesi semazen ekibinin bu özel gösterisi anma gecesine katılan binlerce Denizliliyi mest etti. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Hz. Mevlana’nın miras bıraktığı değerleri, güzellikleri gelecek nesillere anlatmaya devam edeceklerini belirterek, geceye katılanlara teşekkür etti.