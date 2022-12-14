HZ. Mevlana Vuslat yıldönümünde Beylikdüzü'nde anıldı

İstanbul'da Beylikdüzü Belediyesi tarafından, Hz. Mevlana Celaleddin-i Rumi’nin 749. Vuslat Yıldönümü nedeniyle Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi’nde anma programı düzenlendi.İSTANBUL (İGFA) - Hoşgörü ve barışın sembolü olan Hz. Mevlana Celaleddin-i Rumi, Şeb-i Arus etkinlikleri kapsamında İstanbul'un Beylikdüzü ilçesinde anıldı.

Beylikdüzü Belediyesi’nin ev sahipliği yaptığı program Sufi Meşk Topluluğu’nun katkılarıyla Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi, Beylikdüzü Sahnesi’nde gerçekleşti.

Hz. Mevlana’nın 749’uncu Vuslat Yıldönümü ‘Şeb-i Arus’ anma programına Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık’ın yanı sıra; siyasi parti temsilcileri, belediye meclis üyeleri, ilçe protokolü ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Program,neyzen Serkan Kamacı tarafından Hz. Mevlana Celaleddin-i Rumi’nin Vuslat Yıldönümü hakkında bilgilendire konuşmasıyla başladı. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği gecede aynı zamanda Sema Mukabelesi ile Hüseyin Fahrettin Dede’nin bestelediği Acemaşiran makamındaki Mevlevi Ayin-i Şerif icra edildi.

Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, yaptığı konuşmada “Mevlana’nın en büyük özelliği hoşgörüsüydü ve sevgi dilini kullanmasıydı. Belki bugüne dair söylenmesi gereken en önemli şey hoşgörü dilinin tüm memleketimizde hâkim olmasını kalpten dilemek olacaktır. İhtiyacımız olan her şey bu topraklarda var. Yeter ki görmesini bilelim.” ifadelerine yer verdi.

Yapılan tören, daha sonra Kur’an-ı Kerim okunmasıyla son buldu.