Huzurevi sakinlerinden Başkan Zeyrek'e teşekkür

İsmail-Muammer Cider Huzurevi sakinleri herhangi bir geliri olmayan huzurevi sakinlerine verilen desteğin 3504 TL’ye yükseltilmesinin ardından Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek'e teşekkür etti.MANİSA (İGFA) - İsmail-Muammer Cider Huzurevi’nde ücretsiz olarak misafir edilen ve herhangi bir geliri olmayan huzurevi sakinlerine verilen 1000 TL desteği, Manisa Büyükşehir Belediyesi 3504 TL’ye yükseltti. Ülkedeki ekonomik koşullar nedeniyle zor günler geçirdiklerini belirten huzurevi sakinleri, “Dışarıya gidip, bir çay içemediğimiz zamanlar oluyor. Bu bizim için çok güzel destek oldu” ifadeleriyle sağlanan desteğin önemine değindi.

“ONLARIN SESİNİ DİNLEDİM” Sosyal belediyecilik projelerini bir bir hayata geçiren Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek, İsmail-Muammer Cider Huzurevi’nde ücretsiz olarak misafir edilen ve herhangi bir geliri olmayan huzurevi sakinlerini de unutmadı. Başkan Zeyrek, Büyükşehir Belediye Meclisi’nden alınan kararla huzurevi sakinlerine verilen 1000 liralık desteği 3504 liraya yükseltti. “Yaşlı teyzelerime ve amcalarıma bir nebze de olsa destek olabilmek ve yüzlerini güldürmeyi amaçladım” ifadelerinde bulunan Başkan Zeyrek, ”Huzurevinde misafir ettiğimiz, yaşlılarımız, teyzelerimiz, amcalarımız, ekonomik şartlarda zorluk yaşıyor. Onların sesini dinledim. Aylık, 1000 TL gibi bir rakam Manisa Büyükşehir Belediyesinden destek alıyorlardı. Bu ekonomik şartlarda 1000 TL, bir derde derman olmuyordu. Bu 1000 TL’yi, aylık 3 bin 504 TL olarak düzenledik. Her ay, huzurevinde kalan yaşlı teyzelerime ve amcalarıma, onlara bir nebzede olsa destek olabilmek ve yüzlerini güldürebilmek adına 3 bin 504 TL ödeyeceğim” dedi.