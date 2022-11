“Hüseyin Cavid ve Türkiye” sempozyumu yapıldı

Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in, Hüseyin Cavid’in doğumunun 140. yıl dönümünün kutlanmasına ilişkin kararnamesi, büyük şair ve oyun yazarının araştırılması, tanıtılması ve tanıtılması alanında yeni ve önemli bir aşamanın başlamasına yol açtı. Bu, büyük lider Haydar Aliyev’in 1982’de ölümsüz sanatçının 100. yıl dönümüne ilişkin derin tarihi öneme sahip ve birçok yönden devrimci karakterli fermanının ardından atılan en önemli adımlardan biri olarak değerlendirildi.

İSTANBUL (İGFA) – Şair Hüseyin Cavid’in 140. doğum günü vesilesiyle 4 Kasım’da İstanbul’da Marmara Üniversitesi’nde “Hüseyin Cavid ve Türkiye” konulu uluslararası bir sempozyum yapıldı. Azerbaycan Eğitim, Kültür ve Sosyal Dayanışma Teşkilatı’nın İstanbul’daki başkanı ve bu şehirde bulunan Hüseyin Cavid Mektebi’nin kurucusu Shargiyya Mammadova ile Marmara Üniversitesi İnsan ve Sosyal Bilimler Fakültesi’nin düzenlediği sempozyum, bir araya geldi.

Türkiye, Kazakistan, Özbekistan, Bulgaristan ve Azerbaycan Cumhuriyeti’nden çok sayıda seçkin bilim adamı ve kültür.Rakamları konuşmalar yaptı ve ebedi söz ustasının edebi ve kültürel ilerlemeye paha biçilmez katkılarının canlı resmini canlandırdı. Türk halkı.

Uluslararası sempozyumun açılış konuşmasıyla açılışını yapan Türk Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanı Harun Duman, Hüseyin Cavid’in sadece Türkiye ile Azerbaycan’ı değil, tüm Türk dünyasını birbirine bağlayan en güvenilir köprülerden biri olduğunu söyledi.

Şarkiyya Mammadova, karşılama konuşmasında, Hüseyin Cavid’in Türkiye’deki araştırma ve tanıtımının farklı yönlerinden bahsederek, İstanbul’da büyük şairin başkanlığını yaptığı ve büyük şairin adını taşıyan Azerbaycan okulundaki hemen hemen her öğrencinin, Javid’in mirasından şiirleri ezbere bildiğini ve seçkin sanatçının o eğitim kurumunda her zaman ilgi odağı olduğunu söyledi. sonraki her yıl dönümünün kutlanacağını duyurdu.

Azerbaycan Cumhuriyeti Milli Meclisi Milletvekili Nizami Gencevi Azerbaycan Milli Edebiyat Müzesi müdürü akademisyen Rafael Hüseynov “Ebedi hürriyet ve semanın şairi Cavid” konulu geniş kapsamlı bir konuşma yaptı. sempozyum katılımcıları ile Marmara Üniversitesi profesör-öğretmen ve öğrencilerinin yoğun ilgi gösterdiğini belirterek, “Bugün burada ebedi sözün gücü ve müstesna bir şahsiyetin ışığı ile bir araya geldik. Şimdi, 140 yaşına giren büyük Javid’i yeniden yaşarken, vardığımız en önemli sonuçlardan ilki, hayatındaki tüm karışıklıklara ve altüst oluşlara rağmen, onun son derece mutlu bir adam olduğudur. Bir asırdan biraz daha fazla bir süre önce İstanbul Üniversitesi öğrencisi olan genç Javid, her gün bu mavi şehrin sokaklarından geçiyor, tıpkı şimdi olduğu gibi, geleceğe dair umut ve hayallerle dolu günler yaşıyordu.

Hüseyin Cavid’in trajik hayatı ve eskimeyen mirası hakkında konuşan akademisyen Rafael Hüseynov, onu hayattan kestiklerini, tarihteki izlerini kökten silmeye çalıştıklarını, adını ve yazılarını yasakladıklarını söyledi. Ancak yaşadığı günlere çok yüksek bir yerden ve çok uzak bir gelecekten bakabilen şair, ışığı sevmeyen yarasaların ne kadar uğraşırsa uğraşsın başaramayacaklarına inanıyordu. güneşi karanlıkta boğmak için. Umduğu ve inandığı şey gerçek oldu. Tarih onu, aşıklarının kalplerinde hayranlık bulması ve sonsuza kadar genç kalması için ebedi yoldaşı yapmıştır.

Javid’in yaratıcılığının meziyetlerine değinen Rafael Hüseynov, Javid’in büyük fikirlerini yazdığı üçlü trajedilere yansıttığını da sözlerine ekledi. 1937’de Cengiz Han’a ithafen yazdığı tiyatro oyununu bitiren Topal Teymur’u, tutuklandığı gece evinden aldığı eksik eserlerinden biriydi ve aynı yıl Köroğlu’nu yazmaya başladı. Sonsuz aşkı, dünyayı birleştirebilen “aşk dinini” anlatan “Şeyh Sanan”ı yazmış, üstün zekanın insanları tüm prangalardan kurtarma gücünü anlatan “Hayyam” oyununu yaratmış, isyan eden “Sayavuş” dramasını yazmıştır. adaletsizliğe karşı. Dünyayı sarsan kötülüğü düşündü ve “İblis” yazdı. Dünyayı kurtaracak şefkati düşünmüş ve “Peygamber” eserini yazmıştır. Hakim “Allah” hakkındaki son eserini yazmaya başladığında tutsaktı ve bu eseri bitirmek için zamanı yoktu.

Akademisyen Rafael Hüseynov konuşmasını sonlandırırken, yine Javid’in sonsuzluğuna odaklandı ve vizyon sahibi şairin kaderini önceden sezmiş gibi olduğuna dikkat çekti ve gelecekte olacakları şöyle anlattı: “Onun yeri toprak değil, çok yüksek. “Yer altına inmesem de göğün şairiyim” sözleriyle gökler.

şairin kendisi beyan etti ve söylediği gibi, hem mecazi hem de kelimenin tam anlamıyla düşündüğü şeydi. Bugün, erişilmez göklerde yüzen küçük hareketli gezegenlerden birine Javid adı verilmiştir. Açık gecelerde yıldızlarla dolu gökyüzüne baktığınızda, şunu bir düşünün, size uzaktan bakan o pırıltılı gezegenler arasında Cavid yıldızı var ve Cavid yıldızı her zaman parlayacak, ışığı her zaman bizimle olacak, insanlarla!”

Sempozyum iki detaylı oturum ile çalışmalarına devam etti. Türk profesör Yusif Gedikli “Cavid’in İstanbul mektupları”, Dr. Anver Uzun “Modern hayatımızda Cavid ve kadınlar”, Taşkend filoloji doktoru, gazeteci Rüstemcan İkbal “Hüseyn Cavid ve Özbek edebiyatı”, “Edebiyat gazetesi” yazı işleri müdürü Azer Turan “Cavid’in hayatının İstanbul dönemi”, Kazakistan’dan Gülsayajan Yessimbayeva “Dünya edebiyatı ve Hüseyin Cavid”, Astana’dan diğer filoloji bilimleri doktoru Kuljibek Kusmanova, “Cavid’in yaratıcılığının derin katmanları”, Bulgaristan’dan Nurtan Ramzi, “The Hüseyin Cavid’in Türk düşüncesinin mükemmelleşmesine etkileri”, yine Orta Asya’dan Ahiskha Türklerinden gelen konuklardan

Doç Azerbaycan Halk Sanatçısı Ramiz Hasanoğlu’nun “Cavid’in Hayatı” adlı filminden bölümleri sempozyum katılımcılarına sunmasının ardından, adını şairin kızının onuruna seçilen Turan Khumbatova, Cavid ocağı ile ilgili anılarını paylaştı. Azerbaycanlı bilim adamı Profesör Ayyub Guliyev, gök haritasındaki küçük gezegenlerden birine Hüseyin Cavid isminin verilmesinin tarihini anlattı. Daha sonra Azerbaycan Cumhuriyeti ve İran-Azerbaycan’dan aktörler ve müzisyenler, sempozyum katılımcıları tarafından sıcak karşılanan zengin bir edebi ve müzikal kompozisyon sundular.

Sempozyum sonunda, Türkiye’de ilk kez Hüseyin Cavid ile ilgili bu kadar büyük ve derin bir bilimsel-sanatsal etkinliğin düzenlenmesinde özel çabalar gösteren bilim ve sanatın hamisi Anar Alizadeh’in hizmetine sertifikaları verildi. konuşmacılara. Hayatı ve yaratıcılığı Türkiye’yi yakından ilgilendiren 140 yaşındaki Hüseyin Javid’e adanan uluslararası sempozyuma Türk basını da geniş yer verdi.