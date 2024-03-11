Hürriyetçi Eğitim Sen Manisa Şubesinden üyelerine özel tiyatro gösterisi

Hürriyetçi Eğitim Sen Manisa Şubesi Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla tiyatro gösterisi düzenledi.MANİSA (İGFA) - Hürriyetçi Eğitim Sen Manisa Şubesinin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlediği Havva isimli tiyatro oyunu izleyicilerden büyük alkış topladı. Hürriyetçi Eğitim Sen Manisa Şube Başkanı Taner Çetin yaptığı konuşmada katılımın yoğun olduğunu söyledi ve üyelere tiyatroya gösterdikleri ilgiden dolayı teşekkür etti.

Başkan Taner Çetin " Hürriyetçi Eğitim Sen Manisa Şubesi olarak 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Havva isimli tiyatro oyunu üyelerimiz ile buluşturduk. ''Değişecek bu hikaye" sloganı ile gösterime giren oyun, kadın olmanın zorluklarını pes etmeyen kadınların başarı hikayelerini üyelerimiz ile paylaştı. Hürriyetçi Eğitim Sen Manisa Şubesi olarak etkinliklerimiz devam edecektir. Ayrıca arkasında hiç bir siyasi gücün olmadığı tek sendika olan Hürriyetçi Eğitim Sen sendikamıza yeni katılımlar gerçekleşti. Yeni üyelerimize de hoş geldiniz diyorum" ifadelerini kullandı.