Hulki Cevizoğlu ve Mete Yarar Gölcük’e geliyor

AK Parti İstanbul Milletvekili Doç.Dr. Hulki Cevizoğlu ve Güvenlik Uzmanı Mete Yarar, Gölcük Belediyesi tarafından 6 Mart 2024 Çarşamba günü Gölcük Kongre Sarayı'nda düzenlenecek "Gelecek Yüzyılda Türkiye" konulu panele katılacak.KOCAELİ (İGFA) - Gölcük Belediyesi, Türkiye’nin son yıllarda savunma ve teknoloji alanında yaptığı atılımların ele alınacağı “Gelecek Yüzyılda Türkiye” konulu panel düzenleyecek. Türkiye Yüzyılı’nda Türkiye’nin savunma ve teknoloji alanında hedeflediği çalışmaların ele alınacağı panele Sosyolog, TV Programcısı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Doç.Dr. Hulki Cevizoğlu ve Güvenlik Uzmanı Mete Yarar konuşmacı olarak katılacak.

BAŞKAN SEZER HEMŞEHRİLERİNİ DAVET ETTİ

Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, “Türkiye; kamu ve özel sektörüyle, kara, deniz ve hava araçları, ağır ve hafif silahlar, uzay sistemleri, radar ve elektronik harp sistemleri alanlarında ürettiği yüzlerce yüksek teknolojiye sahip ürünle, artık dünya ölçeğinde savunma sanayisinde adından söz ettiriyor. Sosyolog, TV Programcısı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Doç.Dr. Hulki Cevizoğlu Güvenlik Uzmanı, Yazar Mete Yarar'ın konuşmacı olarak katılacağı, ‘Gelecek Yüzyılda Türkiye’ konulu paneli, tüm hemşehrilerimiz davetlidir” dedi.