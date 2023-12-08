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Hüdavendigâr Osmangazi Camii dualarla ibadete açıldı

YAŞAM 08.12.2023, 16:25
Hüdavendigâr Osmangazi Camii dualarla ibadete açıldı

Bursa'da Osmangazi Belediyesi’nin katkılarıyla hayırsever vatandaşlar tarafından Hüdavendigâr Mahallesi’ne kazandırılan Hüdavendigâr Osmangazi Camii ve sosyal tesisleri, dualarla hizmete açıldı.BURSA (İGFA) -Osmangazi Belediyesi, manevi değerlerinin yanında mahalle halkı için buluşma noktası olan camilere yönelik hizmetlerini sürdürüyor. İlçedeki birçok caminin dış cephe yenilemesi, çevre düzenlemesi, bakım, onarım ve temizlik gibi her türlü ihtiyaçlarını karşılayan Osmangazi Belediyesi, Hüdavendigar Osmangazi Camii’nin yapımına da destek oldu.

Cuma namazı sonrasında düzenlenen açılış törenine; Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, AK Parti Bursa Milletvekilleri Ahmet Kılıç ve Mustafa Yavuz, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanvekili Fethi Yıldız, Osmangazi Kaymakamı Ali Partal, İl Emniyet Müdürü Sabit Akın Zaimoğlu, AK Parti Osmangazi İlçe Başkanı Adnan Kurtuluş, Hüdavendigar Osmangazi Camii Dernek Başkanı Abdülmecit Alp, mahalle muhtarları ve vatandaşlar katıldı.

Osmangazi ilçesini eserlerle donattıklarını belirten Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, “Osmangazi ilçemizde önemli eserlere imza atıyoruz. Tarihi doku bizim için önemli Bursa bir tarih şehri Hisar Bölgesinde yaptığımız çalışmalarla ciddi yol aldık. Biz bu çalışmaları kendi kafamızdan yapmadık. Üniversite ve konusunda uzman kişilerle konuşarak bir tasarım projesi kapsamında bu çalışmaları sürdürüyoruz. Oruç bey caddesi, sur üstü yapı, sümbüllü bahçe konağı, Osmangazi çıkmazı, kale sokak ve arkeopark kazı çalışmasıyla 9 bin metre karelik bir alanda çalışma yaptık. Osmangazi Belediyesi Engelli Bakım Merkezinde (OBAM) önemli çalışmalara imza atıyoruz. Osmangazi Belediyesi dini eserlere ve eğitim çalışmalara büyük önem veriyor. Uluslararası Murad Hüdavendigar İmam Hatip Lisesi’nde 85 ülkeden öğrenci gelip eğitim görüyor. Bu okulumuz 4’üncü mezunlarını verdi her mezun üniversiteyi kazandı. Bu Bursa ve Türkiye’ye değil İslam coğrafyasına Osmanlı’nın kuruluş noktasından sevgi mesajı olarak yayılacak. İnşallah dünyaya barış getirecek olan bu gençlerimiz olacak. Osmangazi’de 244 adet okulumuz var bu okulların tümünün yanındayız, ihtiyaçlarında destek oluyoruz. Öğrenci ve okullarımızın talepleri taleplerini giderme noktasında yanlarında oluyoruz. Osmangazi ilçesinde 355 tane cami var ilçemizde hayır severlerle birlikte yeni camiler inşa ettik. İlçemizde bulunan 150 camimize bahçe düzenlemesi ve tamirat noktasında destekte bulunduk. Şimdiye kadar Demirtaş Merkez, Emek Meydan, Yeni Kent, Emek Ravza, Çukurca İzvat Camilerini, Filiboz Mescidi ve İsmail Hakkı Bursevi Külliyesini yeniden yaptık. Açılışını yaptığımız Osmangazi Camii ve sosyal tesisleri ilçemize ve Bursa’ya hayırlı uğurlu olsun” dedi.

AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Yavuz da, “Bu güzel caminin hizmete açılması için büyük destek veren Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar’a cami derneğine ve hayır severlere çok teşekkür ediyorum” dedi. Hüdavendigar Osmangazi Camii Dernek Başkanı Abdülmecit Alp ise Hüdavendigar Osmangazi Camii ve Sosyal Tesisleri’nin yapımında büyük destekleri olan başta Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar ve hayırseverlere teşekkür etti.

 Hüdavendigar Osmangazi Camii ve Sosyal Tesisleri, Osmangazi İlçe Müftüsü Mehmet Uzun'un yaptığı duanın ardından protokolün kurdele kesimiyle ibadete açıldı.

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