Hoşgör Parkı akşamları bir başka güzel

UNESCO'nun 2021 yılını Hacı Bektaş-ı Veli ve Yunus Emre yılı ilan etmesinin ardından Anadolu bilgelerinin tanıtılması ve kültürünün yaşatılması amacıyla; Çanakkale Belediyesi tarafından Esenler Mahallesine yapılan Hoşgör Parkı, düzenlenen açılış töreni ve Mustafa Özarslan Konseri ile kentlilerin hizmetine açıldı.ÇANAKKALE (İGFA) - Esenler Mahallesi Bülent Dikmener Caddesi ile Adnan Menderes Caddesi kesişimindeki Hoşgörü Parkı açılış etkinliğine Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, eşi Hale Gökhan, CHP İl Başkanı Metin Ümit Ural, CHP Merkez İlçe Başkanı Süleyman Erte, Kepez Belediye Başkanı Birol Arslan, Alevi Bektaşi Federasyonu Genel Başkanı Mustafa Aslan, Hacı Bektaşi Veli Anadolu Kültür Vakfı Genel Başkan Yardımcısı Zeynel Şahin, Belediye Başkan Yardımcıları, Belediye Meclis Üyeleri ve çok sayıda kentli katıldı.

“Çanakkale'de Böyle Anlamlı Bir Parkın Yapılması Bizleri Çok Mutlu Etti”

Açılış konuşmaları ile başlayan programda ilk olarak söz alan Park ve Bahçeler Müdürlüğü personeli Tuğçe Civelek, parkın yapılış süreci ve içerisinde yer alan çocuk parkı, spor alanları ve Anadolu bilgelerinin rölyeflerine ilişkin bilgi verdi. Civelek'in ardından etkinlikte söz alan Alevi Bektaşi Federasyonu Genel Başkanı Mustafa Aslan, parkın yapımında emeği geçenlere teşekkürlerini sunarak; “Çanakkale deyince, Emperyalizme karşı mücadele veren, bu toprakların kurtuluşu için mücadele eden canlarımızın yattığı topraklar aklımıza geliyor. Anadolu'nun bilge insanları Hacı Bektaşi'ler, Yunus Emre'ler, Pir Sultan'lar ve daha nicesinin burada yaşatılmasında emeği geçen başta Sayın Belediye Başkanımız olmak üzere tüm dostlarımıza teşekkür ediyoruz. Alevi toplumunun bilge olarak algıladığı ve önder olarak kabul ettiği, kendine yol gösterici olarak gördüğü Hacı Bektaş'ların ve Pir Sultan'ların devamı olan bizler, bu topraklarda hep barıştan, sevgiden yana olduk. Bugün 1 Eylül Dünya Barış Günü. Dünya Barış Günü'nde bu topraklarda barışın yeniden filizlenmesi adına böyle bir parkın yapılması, barıştan, sevgiden, hoşgörüden yana olan bilgelerin anıtlarının bulunduğu böyle bir parkın açılması bizleri çok mutlu etti” dedi.

“Bu Park Küllerinden Doğmanın Sembolüdür”

Açılış programında son olarak söz alan Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, 1 Eylül Dünya Barış Günü'nde Hoşgörü Parkı'nın açılmasından duyduğu mutluluğu dile getirerek; “Bugün 1 Eylül Dünya Barış Günü. Hepimizin Dünya Barış Günü kutlu olsun. Barışın ve Özgürlüklerin kenti Çanakkale için, ülkemiz için, dünya için, tüm insanlık için çok önemli bir gün. Çünkü Çanakkale birlikte yaşamak, var olmak ve var olanı bölüşmek için; yani barış için biçilmiş kaftandır. Bugün burada, yaptığımız park açılışında bir kez daha barış diye haykırıyoruz. Barışın etrafında kenetleniyoruz. İçinde bulunduğumuz alan, geçmişte kentimize su deposu, yerel radyo istasyonu gibi ve çeşitli belediye birimleri olarak hizmet etmiş bir yer. Bu alanda 2017 yılının sonlarındaki neden olan hasarı onarmak ve alanı rehabilite etmek için 2018 yılından itibaren çalışmalara başladık. Uzun uğraşlarımızın sonunda zarar gören ağaçlarımızın tamamına yakınını kurtardık. Bu nedenle bu park yeniden hayata dönüşün, küllerinden doğuşun sembolü olmuştur” dedi.

“Birten Sarıbaş'a Teşekkür Ediyorum”

Park alanının yıllar önce ağaçlandırılmasına öncülük eden Belediye Meclis Üyesi Birten Sarıbaş'a da teşekkür eden Başkan Gökhan; “Ben bu arada bir teşekkürü de borç olarak üstlendim. Aramızda Sayın Birten Sarıbaş var. Bizim meclis üyemiz. Bu ağaçların dikimini sağlayan kişidir. Geçmiş dönem Belediye Başkanımız İsmail Özay'a giderek, bu parkın ağaçlandırılması işini üstlenmek istediklerini söylemişler. O zaman Birten Hanım Ticaret Odasında sicil memurluğu yapıyordu. Bu ağaçları Orman Müdürlüğü vermiş, İsmail Bey de ağaçları dikecek belediye işçilerini temin etmiş. Onlar ile bu bölge ağaçlandırılmış İşte onlar sayesinde bugün o gün dikilen ağaçların gölgesinde bu güzelliği yaşıyoruz. Tabi bu da özellikle Anadolu'nun kadim şahsiyetlerinin isimlerini yaşatmak için planladığımız projeye feyz oldu. Küllerinden doğup, yeniden yeşeren bu alan birbirinden derin değerlerin isimlerini ilelebet yaşatacak önemli bir alana dönüşmüş oldu” dedi.

“Çanakkale Mücadelenin, Barışın, Özgürlüklerin ve Hoşgörünün Kentidir”

Hoşgörü kelimesinin Çanakkale için ayrı bir önemi olduğunu da ifade eden Başkan Gökhan; “Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü UNESCO'nun 2021 yılını düşünce ve öğretileri ile asırlardır sevgi, birlik, beraberlik ve barışı öğütleyen Hacı Bektaşi Veli'nin vefatının 750. Yılı olması sebebi ile Hacı Bektaş Veli Yılı, Anadolu'nun sevgi şairi Yunus Emre'nin vefatının 700. Yıldönümü anısına 2021 yılını Yunus Emre Yılı İlan etmesi ile biz de Anadolu'nun bilgelerine bir saygı duruşu yapmak ve tüm insanlığa mal olmuş değerlerimizi tanıtmak adına onların yollarını aydınlatan 'Hoşgörü' ismini vermeyi uygun gördük. Bu ismin bizler için diğer bir anlamı da; Çanakkale'nin mücadelenin, barışın, özgürlüklerin ve hoşgörünün kenti olmasıdır. Binlerce Mehmetçiğin ve farklı milletlere ait binlerce askeri aynı coğrafyada bağrına basıyor olmasıdır” dedi.

“Mustafa Kemal Atatürk de Burada”

Park alanı içerisinde bulunan rölyeflerde yer alan Anadolu bilgelerine ilişkin bilgi veren Başkan Gökhan; “Gördüğünüz üzere rölyef alanımızda Anadolu coğrafyasının bilgelikleri tüm dünyaya nam salmış, öğretileri insanlığa mal olmuş kadim değerler yerlerini aldı. Parkımızın öncü şahsiyeti de tabi ki izinden yürümekten, açtığı yoldan ilerlemekten, önemini ve değerini yaşadıklarımız, gördüklerimiz, öğrendiklerimiz ile her geçen gün tekrar tekrar gördüğümüz Mustafa Kemal Atatürk'tür. Hoşgörü Parkı'nda kimler var? 'İyiyi ara, güzeli ara, doğruyu ara ama kusuru arama' diyen Mevlana Celaleddin Rumi. 'Vardığın yeri fark et. Yediğin lokmayı hak et' diyen Hacı Bektaş-ı Veli. 'Edebim el vermez edepsizlik edene. Susmak en güzel cevap, edebi elden gidene' diyen Yunus Emre. 'Bizde kibir yoktur. Dağ yürümez ise Abdal yürür' diyen Nasreddin Hoca. 'Hakikat bize insanların varlıklarına, dinlerine, dillerine göre ayırmamızı değil, birleştirmemizi buyurur' diyen Şeyh Bedrettin. 'Dönen dönsün ben dönmezem yolumdan' diyen Pir Sultan Abdal. 'Cehennem yerinde hiçbir ateş yoktur. Herkes ateşini beraberinde götürür' diyen Karacaoğlan. 'Benden selam olsun Bolu Beyi'ne' diyen Köroğlu. 'İnan sana değil kastım, cahille sohbeti kestim' diyen Aşık Veysel. 'kadın insandır, biz erkekler ise insanoğludur' diyen Neşet Ertaş. 'Yoksulun sırtından doyan doyana. Bunu gören yürek nasıl dayana. Yiğit muhtaç olmuş kuru soğana. Bilmem söylesem mi, söylemesem mi' diyen Mahsuni Şerif. 'Hakkımızda devlet etmiş fermanı. Ferman Padişah'ın dağlar bizimdir' diyen Dadaloğlu. Ve 'Yurtta barı, cihanda barış' diyen Mustafa Kemal Atatürk burada” dedi.

“Aydınlarımızın Dik Duruşları, Bugün Bize Örnek Olmalıdır”

Başkan Gökhan son olarak; “Rölyeflerde tekrar hayat bulan kadim değerlerimizin hikayelerini güzelce okumak gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bu değerlerin on yıllar, yüz yıllar önce gösterdikleri cesaret, bilgelik bugün de hala aydınlıkların anahtarıdır. Çok büyük bedeller uğruna doğru bildiklerinden vaz geçemeyen aydınlarımızın dik duruşları, bugün bize örnek olmalıdır. Hikayelerini her okuduğumuzda umut ile geleceğe bakmalı, mücadelemizde daha kararlı olmalıyız. Yeniden doğan Hoşgörü Parkı gibi, emeğin, azmin başarısını bu ülkede yeniden sağlayabiliriz” diyerek konuşmasını sonlandırdı.

Açılış konuşmalarının ardından katılımcılar birlikte kurdele keserek park açılışını gerçekleştirdi.

Mustafa Özarslan Kentliler İle Buluştu

Hoşgörü Parkı açılış programının ardından ise 1 Eylül Dünya Barış Günü nedeni ile düzenlenen konserde Mustafa Özarslan kentliler ile buluştu. Halk müziğinin sevilen şarkılarını seslendiren Özarslan'a kentliler de hep bir ağızdan eşlik etti.

Kentlilerin halaylar ile keyifli bir akşam yaşadığı konser sonunda, Başkan Gökhan kentlilere müzik dolu bir gece yaşatan Mustafa Özarslan'a teşekkür ederek, Çanakkale seramiği takdim etti.