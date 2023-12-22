Hollandalı altın kalpli maratoncu kardeşleri sevindirdi

Hollandalı altın kalpli maratoncu madalyasını depremdeki anne babasını kaybeden kız çocuğuna hediye etti.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - 10 aydır deprem bölgelerindeki tüm deprem illerine yönelik yardımlara devam eden Hollanda Altın Lale Vakfı başkanı Bülent Türker 10 gündür Hatay bölgesindeki dağıtımdan sonra 5.Uluslararası Gazi Maratonu ve Nurdağı, İslahiye bölgesine de yardım dağıtımı için geldi.

5.Uluslararası Gazi Maratonu’nu da başarı ile bitiren Bülent Türker kazandığı madalyayı İslahiyenin Sulu Mağara köyündeki depremde anne, babasını ve kardeşini kaybeden 10 yaşındaki Latife Yalçın a kazandığı madalyasını ve 12 yaşındaki ağabeyi Mevlüt Yalçın’a da şapka ve formasını hediye etti.

Çocuklara mont, bot, okul malzemesi de hediye eden Bülent Türker köy çocuklarına da hediyeler dağıttı.

Bülent Türker, Boğaziçi ve diğer köylere uğrayarak kıyafet ve bot dağıtımını ihtiyacı olan çocuklara dağıtıma devam etti.

Bu organizasyonda kendisine destekte bulunan Kişisel Gelişim Uzmanı Hacer Bülbül ve Eğitmen Şıh Mehmet Doğru’ya yardım ve desteklerinden dolayı teşekkür eden Bülent Türker bu bölgedeki çalışma ve desteklerinin devam edeceğini bildirdi.