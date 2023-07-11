Hollanda Belediyeler Birliği'nden Hatay'a ziyaret

Hollanda’nın başkenti Amsterdam’ın Belediye Başkanı Femke Halsema ve beraberindeki Hollanda Belediyeler Birliği yetkilileri, Samandağ ve İskenderun’da ziyaretlerde bulundu.HATAY (İGFA) - Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş’ın daveti üzerine Hatay’a gelen Halsema, Samandağ Vakıflı Köyündeki vatandaşlarla görüşerek depremden dolayı hasar alan kilisede incelemelerde bulundu.

Heyet, Samandağ Belediye Başkanı Refik Eryılmaz ile bir araya geldi. Eryılmaz ilçedeki öncelikli sorunun barınma olduğunu ifade etti.

Eryılmaz, Hollanda’da toplanan kaynaklardan Hatay Büyükşehir Belediyesi veya ilçe olarak Samandağ Belediyesine hiçbir şekilde aktarılmadığını söyledi.

Ziyaretlerin devamında Hatay Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü(HATSU) yetkilileri ile Antakya EXPO alanında görüşen heyet, depremin etkisinden kaynaklı şehirde oluşan altyapı sorunları hakkında detaylı bilgi aldı.

Heyete 6 Şubat depreminden önce yapılan çalışmalar hakkında bilgiler veren HBB yetkilileri, depremin ardından yaşanan altyapı sorunlarının kısa süre içerisinde çözebilmek amacıyla içme suyu ve kanalizasyon projelerini paylaştı.

Hatay’daki sivil toplum kuruluşları ile de görüşme gerçekleştiren Hollanda heyeti, talepleri tek tek dinleyerek not aldı.

“HATAY, DÜNYAYA ÖRNEK OLAN ÇOK ÖZEL BİR ŞEHİR”

Toplantıda konuşan Halsema, "Hatay’da yaşanılan depremden kayaklı acınızı derinden hissediyorum. Burada gerçekten çok büyük yıkımlar gerçekleşmiş. Hataylıların ihtiyaçları ve eksiklikleri oldukça fazla. Sizlerden uzakta olsak da yüreğimiz hep sizinle. Yaşamış olduğunuz zor zamanlar bizi de çok üzüyor. Hatay dünyaya örnek olan çok özel bir şehir. Bu şehri yeniden ayağa kaldırmak için herkese görevler düşmektedir. Herkesin istek ve önerilerini gerçekleştirmemiz mümkün değil ama sizler için elimizden geleni yapmak istiyoruz” dedi.

Depremden önemli derecede etkilenen Hatay iline destek vermek amaçlı gelen Başkan Halsema ve beraberindeki heyet, İskenderun’daki programlarında da İskenderun Ticaret ve Sanayi Odası ile İskenderun Gazateciler Cemiyetini ziyaret etti.

İTSO Başkanı Levent Hakkı Yılmaz ile bir araya gelen heyet İskenderun hakkında bilgiler alarak geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Ziyaretlerine İskenderun Gazeteciler Cemiyeti’nde devam eden Başkan Halsema ve Hollanda heyeti, Cemiyet Başkanı Diyap Atar ve yönetim kurulu üyeleri ile bir araya geldi. HBB Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Nida Yılmaz heyete eşlik etti.

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Halsema, Hatay’da yaşayan bütün vatandaşların büyük zorluklar çektiğini ve destek vermek amaçlı Hatay’a geldiklerini belirtti.

Hayatını kaybeden gazetecilere baş sağlığı dileyen Başkan Halsema, Hatay’daki yaşanan deprem felaketinden sonra gazetecilere destek vermek amacıyla kurumlar arasında uluslararası görüşme sağlayacağını ve eksikleri tamamlamak istediğini ifade etti.