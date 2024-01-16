Hobi olarak başladı, markası dünyaya yayıldı!

Evinde ürettiği sabunları Büyükşehir’le tanıştıktan sonra farklı illere ve ardından yurtdışına pazarlayan Doğal Sabun Üreticisi Tülin Evren, Büyükşehir’in hayatını değiştirdiği ve gelir kapısını araladığı üretici kadınlardan yalnızca biri. Hobi olarak başladığı işi önce kazanca çeviren, ardından markasını dünyanın farklı ülkelerine dahi tanıtmanın mutluluğunu yaşıyor.MERSİN (İGFA) - Büyükşehir’in birçok organizasyonunda stant açarak kazanç sağlayan Tülin Evren’in son adresi geçtiğimiz aylarda hizmete açılan Trafik Park oldu. Özellikle hafta sonları ailelerin uğrak noktası olan Trafik Park’ta doğal ve temiz içerikli sabunların satışını yapan Tülin Evren, evinde hobi olarak başladığı üretim hikayesinin yolculuğunu anlattı.

“Büyükşehir üretici kadınlara çok büyük destek oluyor”

Pandemi sürecinde evinde sabun üretimine başladığını aktaran Evren, online olarak sabun üretimi eğitimi aldığını ve ardından da uygulamalı olarak aldığı eğitimlerle üretim yolculuğunda profesyonel bir adım attığını anlattı. İlk başlarda hobi olarak üretim yaptığını ancak sonrasında yakın çevresinin desteği ile satışa başladığını belirten Evren, “Kullananlar çok memnun kaldı. İçeriği tamamen doğal, kimyasal katkı maddesi yok, renklerinde bile bitki kökleri ve gıda boyaları kullandım. Tamamen doğal. Saça ve cilde faydalı. Ticaret benim hiç aklımda yoktu. Yakın arkadaşlarımın ‘Bunu hayata geçirmen, satman lazım, herkese tanıtman lazım’ demesiyle ufak ufak satış başladı. Sonrasında Büyükşehir ile yolumuz kesişti. Büyükşehir üretici kadınlara çok büyük destek oluyor. Belediye ile tanıştık. Belediyenin üretici kadın stantlarında yer almaya başladım. Mersin’de sahilde, Tarsus’ta, ilçelerde stantlar kurulmaya başlandı. Onlara katılmaya başladım. Bu şekilde yavaş yavaş ismimi duyurmaya başladım” dedi.

“Büyükşehir’le tanışmak benim için bir dönüm noktası oldu”

Türkiye’nin farklı illerinde müşterileri olduğunu daha sonrasında yurtdışına açıldığını söyleyen Evren, kullanan herkesin çok memnun kaldığını ve geri dönüşlerin çok güzel olduğunu ifade ederek, çok fazla talep aldığını ve satışların çok iyi gittiğini vurguladı. Büyükşehir’le tanışmanın kendisi için bir dönüm noktası olduğuna işaret eden Evren, “Büyükşehir’in hem maddi hem de manevi anlamda büyük katkısı oldu bana. Getirisi de çok güzel oldu. Tarsus’ta ve Mersin’de yapılan festivallere katılıyorum. Uluslararası Tarsus Festivali’ne de katıldım. Geçen seneki Kleopatra yılıydı. Bu yıl Şahmeran yılıydı. Bu sene ona da katıldım. Güzel geçti, sonuçları güzel, memnunum” diye konuştu.

“Azra Naturel’i Azra Naturel’i yapan Büyükşehir Belediyesi oldu. Büyük katkısı var” diyen Evren, Büyükşehir’in kadınları desteklemesinin çok gurur verici olduğundan söz ederek, “Benim gibi o kadar çok kadın var ki. Bir şekilde kendini belki gösteremeyen, hala evinde üreten, belediyenin katkılarıyla evinde üretmeyi bırakıp atölyelere geçen çevremde arkadaşlarım var, onlar adına ben çok mutluyum, çok güzel ve gurur verici” ifadelerine yer verdi. Trafik Park’ta da güzel bir ortamda satış yaptığını söyleyen Evren, desteklerinden dolayı Büyükşehir’e teşekkürlerini iletti.