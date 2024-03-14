HND Sanat Atölyesi Bursa’ya değer katacak

HND Yatırım Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Hande Yörükoğlu, yeni projesi HND Sanat Atölyesi ile Bursa kültür sanat yaşamına farklı bir renk geleceğini söyledi.

BURSA (İGFA) - Uzun yıllardır yatırım danışmanlığı alanında hizmet veren başarılı iş kadını Hande Yörükoğlu, Yönetim Kurulu Başkanı olduğu HND Yatırım Danışmanlık bünyesinde kurmaya hazırlandığı HND Sanat Atölyesi oluşumunun heyecanını yaşıyor. HND Sanat Atölyesi ile önce Bursa ardından tüm Türkiye’ye yayılmasını planladığı kültür sanat organizasyonlarının hazırlıklarına şimdiden başlayan Yörükoğlu, bir hayalini gerçekleştirmeni nmutluluğu içinde... Oluşum aşaması devam eden HND Sanat Atölyesi hakkında tüyolar veren Yörükoğlu, “Önce tiyatro ve oyun çıkarma atölyesiyle başlayacağımız bu keyifli yolculuğu kısa süre içinde yeni sanat dallarındaki etkinliklerini de ekleyerek, şehrin kültür-sanat yaşamına yeni bir renk getirme arzusundayım. Projesini hazırladığımız kültür-sanat etkinlikleri daha kağıt üzerindeyken bile büyük heyecan veriyor. HND Sanat’ı takipte kalın...” dedi.