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Hızır gibi imdada koşuyorlar

YAŞAM 30.05.2023, 07:53
Hızır gibi imdada koşuyorlar

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından sosyal belediyecilik adına kurulan Büyükşehir Ambulans Merkezi dört ambulansı ile bir yılda binlerce hastanın naklini gerçekleştirdi. Afet bölgesinde de görevalan ambulanslar, vatandaşa şifa olsun diye gece gündüz çalışıyor.BALIKESİR (İGFA) - Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Sağlık İşleri Şube Müdürlüğü; personel muayenesinden halk sağlığına, ambulans merkezinden yatağa bağımlı hastaların nakillerine kadar birçok konuda attığı adımlarla şehirde sosyal belediyecilik alanında çığır açıyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz’ın ortaya koyduğu sosyal belediyelik anlayışıyla yaklaşık bir yıl önce kurulan Ambulans Merkezi sayesinde adından sıkça söz ettirmeye başlayan Sağlık İşleri Şube Müdürlüğü, dört hasta nakil ambulansıyla şehir içi ve şehir dışında binlerce kez görev aldı. Deprem bölgesinde haftalarca görev alan Büyükşehir Belediyesi sağlık personeli, onlarca yaralarının enkazdan çıkmasını ve ambulanslarla hastanelere nakil edilmelerini sağladı. 

PROJELER ÜRETİYOR SORUNLARI ÇÖZÜYOR Sağlık Bakanlığı denetiminde Büyükşehir Belediyesi adına görev aldıklarını belirten Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Sağlık İşleri Şube Müdürü Dr. Serpil Kara, Sağlık İşleri Müdürlüğü’nün muayene ve ambulans hizmeti dışında, halk sağlığı ile ilgili bir problem gördüklerinde de Balıkesir İl Sağlık Müdürlüğü ile beraber projeler üreterek sorunlara çözüm aradıklarını söyledi. Dr. Kara, şu anda da ‘Kanser Tarama’ ve ‘Umuda Kapı Açıyorum Hayata Tutunuyorum’ projelerini başarı ile sürdürdüklerini belirtti.

AMBULANSLARIMIZ DEPREM BÖLGESİNDE GÖREV YAPTI 11 ili etkileyen depremin ardından Balıkesir Büyükşehir Belediyesi olarak üç ambulans ile birlikte bölgede görev aldıkları bilgisini veren Dr. Kara, “Ben Ağrı’da görev yaparken Van depremini yaşadım ve bölgeye ilk giden ekiplerin arasındaydım. Orada edindiğim tecrübemle hazırlıkları hemen başlattım ve üç ambulans ekibimizi bölgeye sevk ettik. Ekiplerimiz deprem bölgesinde canlar kurtardı, hemenkazlarda bire bir çalıştılar hem de onlarca vakayı hastanelere nakit ettiler.” dedi. 

İLAÇ VE MEDİKAL TAKVİYESİ VERDİK Deprem bölgesinde birçok eczanenin zarar gördüğünü ve yıkıldığı bilgisinin kendilerine gelmesi üzerine ilaç konusunda harekete geçtiklerini ifade eden Dr. Kara, bölgede çok sayıda ilaç ihtiyacı doğması üzerine; Tabip Odası, Eczacılar Odası, kent konseyinin destekleriyle Balıkesir’den yaklaşık 40 bin kutu ilaç, serum, sargı bezi, enkazda kullanılacak boyunluklar, yanık örtüleri gibi 200 binden fazla medikal malzeme gönderdiklerini söyledi. 
Balıkesir Valiliği ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından Yaylada AVM’ye kurulan Afet Koordinasyon Merkezi’nde Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Şube Müdürlüğü, depremden kurtularak koordinasyon merkezine gelen vatandaşların sağlık problemleriyle bire bir ilgilendi. Gerekli durumlarda vatandaşların en yakın sağlık kuruluşuna kadar nakilleri sağlandı. 

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