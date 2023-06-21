Hitit Uçan Raketler Projesi Kahramanmaraş'ta

Havayolu teknolojisinin öncü markası Hitit, spor alanında yürüttüğü sosyal sorumluluk projesi Uçan Raketler’i Kahramanmaraş’ta depremden etkilenen çocuklarla buluşturdu.İSTANBUL (İGFA) - Şubat ayında Türkiye'yi derin üzüntüye boğan depremin ardından, özellikle çocukların iyileşme sürecinde sporun, sanatın ve oyunun iyileştirici etkisine katkı sağlamayı amaçlayan Hitit, masa tenisi sporunu yaygınlaştırmayı hedeflediği sosyal sorumluluk projesi Uçan Raketler’i deprem bölgesindeki çocuklarla buluşturdu.

Bu kapsamda, Kahramanmaraş 12 Şubat İlçesi Expo 2023 Konteyner Kent’te özel bir kalıcı masa tenisi alanı oluşturuldu.

10 masa tenisi ekipmanından oluşan alanda, yaz boyunca masa tenisine ilgisi olan ve sporun farklı bir dalıyla tanışmak isteyen çocuklara, antrenör desteğiyle programlı bir masa tenisi eğitimi verilirken, etkinlik ve turnuvalar da düzenlenecek.

Kahramanmaraş Onikişubat ilçesi Expo 2023 Konteyner Kent’te düzenlenen Uçan Raketler etkinliğinde 550 çocuk bir araya geldi.

Çocuklar antrenörler ve Hitit çalışanlarından oluşan gönüllüler eşliğinde hem masa tenisi oynadı hem de farklı yaş grupları için düzenlenen eğlenceli etkinliklere katıldı. Yaz boyu profesyonel bir antrenörle yürütülecek olan Uçan Raketler programının, okullar açıldıktan sonra da devam etmesi planlandı. Hitit Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Nevra Onursal Karaağaç, sporun iyileştirici gücünden yola çıkarak, 4 yıldır Türkiye Masa Tenisi Federasyonu’nun partnerliğiyle yürütülen çocuk ve gence ulaşan Uçan Raketler’i depremden etkilenen çocuklarla buluşturmak istediklerini söyledi.