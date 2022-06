Hitachi Astemo'dan anlamlı farkındalık

Hitachi Astemo Türkiye Fabrikası, sosyal sorumluluk kapsamında Bursa'nın Nilüfer ilçesinde yerel belediye iş birliği ile ‘Can Dostları İçin Frenle’ projesini hayata geçirdi. Projenin ilk adımını muhteşem konserle taçlandırdı.BURSA (İGFA) - Bursa'nın Nilüfer ilçesinde Podyum Park’ta gerçekleşen konserde Hitachi Astemo Türkiye Fabrikasının Fark Yaratan Hobi Kulüplerinden Grup Hit/Stop’un eşsiz performansı büyük beğeni topladı.

Konser öncesi konuşma yapan Hitachi Astemo Türkiye Fabrikası Genel Müdürü Murat Bayram, can dostları korumak için ellerinden gelen her türlü gayreti gösterdiklerini belirterek, "Biliyoruz ki yaşam alanlarımızı paylaştığımız can dostlarımıza karşı birtakım sorumlulukları var. Onlara karşı en büyük görevimiz ise onları korumak. Çünkü can dostlarımız bizim için çok değerli” dedi.

Can dostlarının daha sağlıklı koşullarda tedavi edilebilmesi ve hak ettikleri yaşama kavuşabilmesi için Nilüfer Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ile güzel bir iş birliği yaptıklarını ve ‘Can Dostları İçin Frenle’ projesini hayata geçirdiklerini ifade eden Bayram, bu doğrultuda çalışmalarını hızlandırdıklarını kaydetti. Bayram, proje kapsamında birçok çalışmaya imza atacaklarını dile getirerek, konuda farkındalık oluşturmak amacıyla ilköğretim okullarında eğitimler düzenleyeceklerini belirtti.