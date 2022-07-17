Hıncal Uluç'un durumu stabil

Geçtiğimiz günlerde yoğun bakıma kaldırılan ve entübe edilen 83 yaşındaki gazeteci Hıncal Uluç'un vefat ettiği iddialarına Sabah Gazetesi'nden açıklama geldi.İSTANBUL (İGFA) - Bir süredir yoğun bakımda tedavi gören Hıncal Uluç'un yaşamını yitirdiği yönünde sosyal medyada yayılan iddialara çalıştığı gazetesi Sabah'tan açıklama geldi.

Sabah Gazetesi Haber Müdürü Nazif Karaman ve Sabah yazarı Fatih Doğan'dan konu ile ilgili sosyal medya hesabından yaptıkları paylaşımlarda, “Hıncal Uluç’un vefat ettiği bilgisi doğru değildir. Hastanedeki tedavisi devam etmektedir” ifadelerine yer verildi.

Sabah Gazetesi köşe yazarı Fatih Doğan, Hıncal Uluç'un sağlık durumu ile ilgili, "Gazetemizin yazarı, meslek büyüğümüz Hıncal Uluç’un tedavisine Florence Nightingale Hastanesi’nde devam ediliyor. Nefes problemi nedeniyle yoğun bakımda tutulurken, doktorları tedavinin istenilen düzeyde devam etmesi halinde haftaya normal odaya alma planları yapıyor" paylaşımında bulundu.

https://twitter.com/fatihdogan_38/status/1548387888311590915