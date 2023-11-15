Hierapolis kazılarına 1 milyar TL destek

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Geleceğe Miras Hierapolis projesiyle UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Hierapolis Antik Kenti’ndeki kazı çalışmaları için 1 milyar liralık bütçe ayrıldığını belirterek kazıların 12 aya yayılacağı müjdesini verdi.DENİZLİ (İGFA) - Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatları Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy’un oluruyla açıklanan UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Hierapolis Antik Kenti’nde tanıttığı Geleceğe Miras Hierapolis projesinin detaylarını paylaştı. Hierapolis Antik Kenti’ndeki kazı çalışmaları için 1 milyar liralık bütçe ayrıldığını ve kazı çalışmalarının12 aya yayılacağı müjdesini veren Başkan Zolan, söz konusu desteğin Denizli’nin değerlerinin gün yüzüne çıkmasına büyük katkısı olacağını söyledi. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen ören yeri konumundaki Hierapolis'in 1988'den beri UNESCO Dünya Miras Listesi'nde bulunduğunu anımsatan Başkan Osman Zolan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatları Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy’un

oluruyla gerçekleşecek bu desteğin kent tanıtımına çok büyük katkı sağlayacağını ifade etti.

Tripolis Antik Kenti’ne karşılama merkezi yapılacak

Öte yandan Hierapolis Antin Kenti’ne verilen destekle birlikte Buldan ilçesinde yer alan Tripolis Antik Kenti’ne yönelikte önemli bir destek verileceğini vurgulayan Başkan Zolan, Bakan Ersoy’un Tripolis Antik kentine öncelikli olarak karşılama merkezi yapılması hususunda yetkililere talimat verdiğini, Tripolis’teki kazı ve restorasyon çalışmalarında kullanılmak üzere ilk etapta 50 milyon TL bütçe verileceği, projeler hazırlandıkça bu rakamın artacağı bilgisini paylaştı.

“Şehrimize sahip çıkıyoruz”

Denizli Büyükşehir Belediyesinin 2008 yılında Türkiye'de ilk kez Kültür ve Turizm Bakanlığı ile yaptığı protokolle işletmesini üstlenip, kazı çalışmalarına destek verdiği Laodikya Antik Kenti’nde “Laodikya Batı Tiyatrosu Sizi Çağırıyor” projesi ile restorasyonunu tamamladıkları 2200 yıllık Batı Tiyatrosu başta olmak üzere Denizli’nin kültürel değerlerine sahip çıktıklarını söyleyen Başkan Zolan, kentin kültürel mirası için tüm kurumlarla birlikte gayret ettiklerini söyledi. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, göreve geldikleri ilk günden itibaren antik dönemden başlayarak beylikler, Selçuklu, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemine kadar kentin geçmişine tanıklık eden çok sayıda değere sahip çıktıklarını söyledi. Denizli Büyükşehir Belediyesinin başta Kaleiçi Çarşısı olmak üzere, İlbade Mezarlığı ve restore edilen tarihi yapılarla kentin değerlerine sahip çıkmaya devam ettiklerini belirten Başkan Zolan şöyle konuştu; “Şehrimizin tarih ve kültürüne sahip çıkıyoruz. Bu toprakların altı ve üstünde ne varsa bize aittir. Denizli öyle güzel bir şehir ki, başka şehirlere değişmek mümkün değil. Biz şehrimize sahip çıkıyoruz” ifadelerini kullandı.

GELECEĞE MİRAS PROJESİ

Geçtiğimiz günlerde Denizli ziyaretinde Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy’un "Geleceğe Miras Hierapolis" projesine ilişkin şu bilgileri paylaştı:

"Öncelikle ana ziyaretçi güzergahı üzerinde bulunan ve Hierapolis'in önemli yapılarından olan katedralde ve kehanet yapısında kazı, temizlik ve restorasyon çalışmaları gerçekleştireceğiz. Erken Doğu Roma Dönemi'ne tarihlenen bu iki yapıyı mevcut bloklarıyla ayağa kaldıracak ve bu alanları 2024'te ziyarete açacağız. Birçok önemli çalışmanın 2025'te tamamlanmış olmasını öngörüyoruz. Bunlardan bir tanesi Doğu Roma Kapısı ve surları ile Plutonium'un güneyindeki yapıda mevcut olan mimari parçaların belgelendirilmesi ve projelendirilmesidir. Bunu hızlıca tamamlayıp mimari blokları yerlerine yerleştirecek ve 2025 yılında da bu alanları ziyarete açacağız. Aynı şekilde bazilika, kuzey ve güney nekropolleriyle Aziz Philippus Kutsal Alan ulaşım yolunda da kazı, restorasyon ve mevcut bloklarla kısmi ayağa kaldırma işlemlerini gerçekleştireceğiz. Antik Hierapolis tiyatrosu için de Koruma Bölge Kurulu kararıyla onaylanan projelerimiz mevcut. Oturma alanları ile yan duvarları statik açıdan sağlamlaştırılacak ve restorasyon çalışmaları gerçekleştirilecek."

Başka bir 2025 hedefli projenin de Hierapolis Arkeoloji Müzesi olarak hizmet veren Roma hamamına yönelik hazırlandığını aktaran Bakan Ersoy, bu kapsamda planlanan röleve, restitüsyon, restorasyon ve teşhir, tanzim işinin kurul kararı ile onaylandığını, uygulamaya yönelik çalışmaları başlattıklarını dile getirdi.

Hierapolis Arkeoloji Müzesi'nde çevre düzenleme çalışmaları da başlattıklarını ifade eden Bakan Ersoy, şunları kaydetti:

"Heykeller için yeni bir teşhir salonu oluşturulacak ve müze bahçesinde de açık alan eser sergileme mekanları tasarlayacağız. Buradaki her bir iş ayrı ayrı titizlikle yürütülürken bir yandan da biz bütüncül çevre düzenleme projesiyle Hierapolis Antik Kenti'ni yeniden planlıyoruz. Antik kentte ziyaretçi karşılama merkezleri ve otopark alanlarını yenileyecek, yeni bir ziyaretçi, yönetim planı yaparak kısa ve uzun tur gezi güzergahları oluşturacağız. Gece müzeciliği kapsamında da anıtsal yapıların ve kent içindeki gezi güzergahının aydınlatma çalışmalarını yıl sonunda tamamlamış olacağız. Bu sayede Hierapolis de Efes Antik Kenti gibi gece etkinliklerine ev sahipliği yapabilecek. Kazıların başladığı 1957 yılından bugüne kadar geçen 66 yıllık süreçte antik kentimizin sadece yüzde 3,5'lik bir kısmında arkeolojik çalışmalar gerçekleştirildi. İfade ettiğim bütün bu projeler, başlayan uygulamalar ve yoğun bir mesaiyle inşallah 2024'te bu oranı yüzde 20'ye, 2025'te ise yüzde 45'e çıkarmış olacağız. Bu iki yıllık süreç için başlangıç olarak 1 milyar liralık bütçe öngördük."

Bakan Ersoy, ilki Efes'te açılan dijital deneyim müzesi konseptinin bir örneğinin de burada yapılacağın belirterek, "Projelendirme çalışmalarımızı tamamladık. En kısa zamanda uygulamasını yaparak Hierapolis'e yeni bir istisna, cazibe unsuru kazandırmış olacağız." ifadelerini kullandı.