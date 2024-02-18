Hidayet Türkoğlu'ndan Konya'ya ziyaret

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay’la bir araya geldi.KONYA (İGFA) - Konya’da olmaktan mutluluk duyduğunu kaydeden Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, her organizasyonda olduğu gibi Türkiye Kupası Dörtlü Final müsabakalarına da en güzel şekilde ev sahipliği yaptıkları için Başkan Altay’a teşekkür etti.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Spor şehri olan Konya’mızda her zaman ulusal ve uluslararası müsabakalarda ev sahipliği yapmaya devam edeceğiz. Bu anlamda Dörtlü Final müsabakalarının da Konya’da olmasından memnuniyet duyduk. Takımlarımıza başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.

