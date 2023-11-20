Herkes mont ararken o paltosunu verdi... Davranışı takdir topladı

Edirne'de CHP Keşan İlçe Başkanı Anıl Çakır, ayakta duramadığı için protokole oturtulan yaşlı kadına paltosunu verdi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne'nin Keşan ilçesinde Kurtuluş Bayramı törenine katılan yaşlı bir kadın, soğuk havada ayakta durmakta zorlanınca protokol tribününe alındı.

Elinde bastonu olan kadının ayakta durmakta zorlandığı fark eden Keşan Kaymakamı Cemalettin Yılmaz, kadına oturması için yer bulunmasını istedi. Vatandaşlar arasından alınan kadın protokol tribününe getirildi. Üzerinde hırkasıyla oturan yaşlı kadının titrediğini fark eden protokol danışmanları etrafta mont aramaya başladı.

Durumu fark eden CHP Keşan İlçe Başkanı Anıl Çakır, üzerindeki paltosunu çıkararak kadının omuzlarına attı.

Bir kolunu yaşlı teyzenin omzuna atan ve tören bitinceye kadar elini kaldırmayan Çakır’ın bu hareketi, görenler tarafından takdir topladı.

Anıl Çakır, daha sonra yanına oturan ve zaman zaman aralarında şakalaşmalar yaşanan AK Parti Keşan İlçe Başkanı Gürcan Kılınç’ın omzuna da diğer kolunu atarak fotoğraf karesini daha da güzelleştirdi.