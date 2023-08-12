Herkes Kazansın, ikinci bölümü ile Çanakkale'de!

"Türkiye'nin yenilikçi medyası" sloganıyla yola çıkan herkesduysun.com bünyesinde hazırlanan "Herkes Kazansın" isimli para ödüllü bilgi yarışmasının ikinci bölümü yayında. Bu bölümde durağımız Çanakkale!ESMANUR GÜLBAHAR/MUSA YEŞİLDAĞ/M. TAHA ÇELİKBAŞ/AHMET GÜNAY/HERKES DUYSUN

ÇANAKKALE (İGFA) - “Türkiye’nin yenilikçi medyası” sloganıyla yola çıkan herkesduysun.com bünyesinde hazırlanan Herkes Kazansın isimli para ödüllü bilgi yarışmasının bu haftaki durağı Çanakkale oldu. Genel kültür soruları ile vatandaşın karşısına çıkan Herkes Duysun ekibi, bu hafta Çanakkalelilere kazandırdı.

Çanakkale'nin Merkez, Biga ve Lapseki ilçelerinde yarışmacılara ülkenin ve kentin tarihi kültürel ve turizm değerleri ile ilgili soru yönelten sunucu Esmanur Gülbahar, her doğru soruya verdiği 100 lira ile Herkes Kazansın ilgi odağı oldu.

ŞEHRİMİZİN VE ÜLKEMİZİN TARİHİ, KÜLTÜREL VE TURİSTİK DEĞERLERİNİ NE KADAR TANIYORUZ?

Çanakkale, Bursa, İstanbul, Tokat, Samsun, Antalya, Mersin, İzmir, Balıkesir, Ankara, Sakarya, Adıyaman, Denizli… Herkes Duysun ekipleri Türkiye’nin dört bir yanında karşınıza çıkabilir.

herkesduysun.com bünyesinde hazırlanan ve yayınlanan “Herkes Kazansın” isimli kazandıran bilgi yarışmasının formatı şu şekilde:

Yolda yürürken bizimle karşılaşıyorsunuz ve biz sizlere sırasıyla beş genel kültür sorusu soruyor. Bildiğiniz her doğru soru başına 100 TL para ödülü kazanıyorsunuz. Yanlış cevap verdiğiniz soruda maalesef eleniyor ve doğru bildiğiniz soruların ödülünü alarak yarışmaya veda ediyor. Sorduğumuz beş sorunun tamamını bilmeniz durumunda da 500 TL para ödülünün yanı sıra alışveriş çeki hediye veriyor.