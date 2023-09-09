Herkes Kazansın, altıncı bölümü ile Nevşehir’de

"Türkiye'nin yenilikçi medyası" sloganıyla yola çıkan herkesduysun.com bünyesinde hazırlanan "Herkes Kazansın" isimli para ödüllü bilgi yarışmasının altıncı bölümü yayında. Bu bölümde durağımız Nevşehir!NEVŞEHİR (İGFA) - “Türkiye’nin yenilikçi medyası” sloganıyla yola çıkan herkesduysun.com bünyesinde hazırlanan Herkes Kazansın isimli para ödüllü bilgi yarışmasının bu haftaki durağı Nevşehir oldu. Genel kültür soruları ile vatandaşın karşısına çıkan Herkes Duysun ekibi, bu hafta Nevşehirlilere kazandırdı.

ESMANUR GÜLBAHAR/M. TAHA ÇELİKBAŞ/ÖMER DEMİR/HERKES DUYSUN

Sen de bu eğlenceye var mısın? herkesduysun.com’da yayınlanan “Herkes Kazansın” isimli para ödüllü bilgi yarışması ile yürüdüğünüz caddede, çalıştığınız sokakta, yaşadığınız mahallede bizimle karşılaşmaya hazır olun! Her an sizin de karşınıza çıkabiliriz.

ŞEHRİMİZİN VE ÜLKEMİZİN TARİHİ, KÜLTÜREL VE TURİSTİK DEĞERLERİNİ NE KADAR TANIYORUZ?

Çanakkale, Bursa, İstanbul, Nevşehir, Samsun, Antalya, Kayseri, İzmir, Balıkesir, Ankara, Sakarya, Adıyaman, Denizli Yalova, Aydın… Herkes Duysun ekipleri Türkiye’nin dört bir yanında karşınıza çıkabilir.

herkesduysun.com bünyesinde hazırlanan ve yayınlanan “Herkes Kazansın” isimli kazandıran bilgi yarışmasının formatı şu şekilde:

Yolda yürürken bizimle karşılaşıyorsunuz ve biz sizlere sırasıyla beş genel kültür sorusu soruyoruz. Bildiğiniz her doğru soru başına 100 TL para ödülü kazanıyorsunuz. Yanlış cevap verdiğiniz soruda maalesef eleniyor ve doğru bildiğiniz soruların ödülünü alarak yarışmaya veda ediyorsunuz. Sorduğumuz beş sorunun tamamını bilmeniz durumunda da 500 TL para ödülünün yanı sıra sizlere sürpriz hediyeler veriyoruz.

Öğrenirken eğlenmeye, eğlenirken kazanmaya, kazandıkça harcamaya hazırsanız bizi takip edin!