Son Dakika

Herkes gerçek sandı, öğrenciler tatbikat yaptı

YAŞAM 21.01.2023, 08:50
Herkes gerçek sandı, öğrenciler tatbikat yaptı

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi “Okulum Afete Hazır” projesi kapsamında lise öğrencileriyle birlikte gerçeğini aratmayan bir tatbikat gerçekleştirdi.BALIKESİR (İGFA) - Edremit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri “Okulum Afete Hazır” projesi kapsamında Balıkesir İtfaiyesi ile birlikte gerçeği aratmayan bir arama kurtarma tatbikatı gerçekleştirdi. Senaryo gereği, meydana gelen depremde enkaz altında kalanları arama kurtarma çalışması gerçekleştiren öğrencilere; Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerinin yanı sıra Balıkesir İtfaiyesi Köpekli Yıldız Arama Kurtarma Birliği’nin üyesi arama kurtarma şampiyonu Ateş de eşlik etti. 

ÖNCE EĞİTİM SONRA TATBİKAT

Konuyla ilgili bilgi veren Edremit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Koordinatör Müdür Yardımcısı Hakan Kars “Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğinde ‘Okulum Afete Hazır Yarışması’ düzenleneceği ile ilgili okulumuza yazı geldi. Okullarda afet farkındalığının artırılması, afet kültürü oluşturularak buna özgün davranış modeli geliştirilmesini amaçlayan bu yarışmaya katılarak özgün bir çalışma yapmak istedik. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi bizlere destek oldu. Öğrencilerimiz önce teorik eğitimle afet öncesi, afet anı ve afet sonrası yapması gerekenleri sonrasında enkaz alanında uygulamalı arama kurtarmanın nasıl yapıldığını öğrendiler. Eğitimlerini tamamlayan öğrencilerimiz son olarak bir enkazda arama kurtarma tatbikatı gerçekleştirdi. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ekiplerine ve İl Milli Eğitim Müdürlüğüne desteklerinden dolayı okulumuz adına teşekkür ediyorum.” açıklamasında bulundu. 

96 BİN 443 KİŞİYE 1189 EĞİTİM 

“Daima güçlü, daima hazır” diyerek kent genelinde daha hızlı ve daha kaliteli hizmet vermek için çalışmalarını sürdüren Balıkesir İtfaiyesi, aynı zamanda 7’den 70’e afet bilinci ve farkındalığı oluşturmak için eğitim programları düzenliyor. Eğitimlerde; afetlerin öncesi, sırası ve sonrasında yapılacak doğru davranışlar hakkında bilgilendirmeler yapılıyor. Bu kapsamda Balıkesir İtfaiyesi 2022 yılında toplam bin 189 eğitim vererek 96 bin 443 kişiye ulaştı.

Yorumlar (0)
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 18 42
2. Fenerbahçe 18 38
3. Adana Demirspor 19 34
4. Başakşehir 18 34
5. Beşiktaş 17 32
6. Trabzonspor 18 32
7. Konyaspor 18 27
8. Kayserispor 18 26
9. Alanyaspor 18 24
10. Karagümrük 18 21
11. Giresunspor 19 21
12. Gaziantep FK 18 19
13. Ankaragücü 18 19
14. Kasımpaşa 18 19
15. Antalyaspor 17 18
16. Hatayspor 18 17
17. Sivasspor 18 15
18. İstanbulspor 18 15
19. Ümraniye 18 14
Takımlar O P
1. Eyüpspor 19 41
2. Samsunspor 19 35
3. Bodrumspor 19 35
4. Keçiörengücü 19 33
5. Boluspor 19 33
6. Pendikspor 19 31
7. Rizespor 19 31
8. Bandırmaspor 18 31
9. Sakaryaspor 20 31
10. Manisa FK 19 28
11. Göztepe 19 24
12. Adanaspor 19 21
13. Altay 19 21
14. Erzurumspor 19 21
15. Tuzlaspor 19 19
16. Altınordu 20 16
17. Ö.K Yeni Malatya 19 15
18. Denizlispor 19 15
19. Gençlerbirliği 19 7
Takımlar O P
1. Arsenal 18 47
2. M.City 19 42
3. M. United 19 39
4. Newcastle 19 38
5. Tottenham 20 33
6. Fulham 20 31
7. Brighton 18 30
8. Brentford 19 29
9. Liverpool 18 28
10. Chelsea 19 28
11. Aston Villa 19 25
12. Crystal Palace 19 23
13. Nottingham Forest 19 20
14. Leeds United 18 17
15. Leicester City 19 17
16. Wolves 19 17
17. Bournemouth 19 16
18. West Ham United 19 15
19. Everton 19 15
20. Southampton 19 15
Takımlar O P
1. Barcelona 16 41
2. Real Madrid 16 38
3. Real Sociedad 17 35
4. Atletico Madrid 17 28
5. Villarreal 17 28
6. Real Betis 16 28
7. Osasuna 17 27
8. Athletic Bilbao 17 26
9. Rayo Vallecano 17 26
10. Mallorca 18 25
11. Girona 17 21
12. Valencia 16 19
13. Almeria 17 18
14. Espanyol 17 17
15. Getafe 17 17
16. Celta Vigo 18 17
17. Real Valladolid 17 17
18. Cadiz 17 16
19. Sevilla 17 15
20. Elche 17 5