Herkes Duysun ekibi Misi Masal Kahvaltı’da buluştu

Herkes Duysun ekibi, Bursa’nın ödüllü kahvaltıcısı Misi Masal Kahvaltı’da bir araya geldi.BURSA (İGFA) - Türkiye’nin Yeni Medyası sloganıyla yola çıkan ve yoğun geçen haber maratonunu sürdüren herkesduysun.com ekibi, düzenlenen kahvaltılı buluşmayla gündeme kısa bir mola verdi.

Bursa'nın ödüllü kahvaltıcısı Misi Masal Kahvaltı'daki buluşmaya Adin Grup Medya Yönetim Kurulu Başkanı Metin Aldundal, Tüzel Kişi Temsilcisi Tuğba Bedirhanoğlu, Herkes Duysun Genel Yayın Yönetmeni Mesut Demir, Genel Müdür Nesrin Gülen, Genel Yayın Koordinatörü Ali Gül, Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Rüstem Pehlivanlar, Herkes Duysun Köşe Yazarı Yüksel Baysal, Herkes Duysun TV Programcıları Mehmet Ali Ekmekçi, Feza Şen, Özdemir Erdal ve Aylin Tekir; Herkes Duysun Haber Merkezi ekibinden Merve Özdemir Çevik, Ersel Nalbant, Onur Ulufer, Ferhat Şahin, İlminur Atçı, Muhammet Taha Çelikbaş, Ömer Demir, Reyhan Özbakır, Kasım Şentürk, Gül Bedel, Gülsüm Yıldırım, Zübeyde Özlü, Cüneyt Yaman, Rabia Özkan, Öznür Karabulut ve Sevil Şaru katıldı.

Kahvaltıda konuşan Yönetim Kurulu Başkanı Metin Altundal, seçim sürecindeki en yoğun haftaya girildiğini belirterek, “Bu hafta yapılacak seçimin, ülkemiz ve Bursamız için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Bu yoğun hafta öncesinde Herkes Duysun ekibi olarak kahvaltıda bir araya geldik. Bu yoğun seçim gündemine bu vesileyle kısa bir mola vermiş olduk. Ekibin çalışmalarını takdir ediyor ve başarılarının devamını diliyorum” ifadelerini kullandı.

Kahvaltı sonrasında haber merkezi ekibinden Onur Ulufer’e sürpriz doğum günü pastası kesilerek hatıra fotoğrafları çekildi.