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Heritage İstanbul Fuarı’nda tanıtılıyor

YAŞAM 04.05.2023, 09:00
Heritage İstanbul Fuarı’nda tanıtılıyor

Kültürel ve doğal mirasın yanı sıra; restorasyon, arkeoloji, müzecilik, kütüphanecilik gibi konuların ele alındığı 7. Heritage İstanbul Fuarı’na katılan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, gerçekleştirdiği restorasyon çalışmalarıyla fuara damga vuran stantlar arasında yerini aldı.BALIKESİR (İGFA) - Şehrin birçok noktasında bulunan tarihi yapıları restore ederek gün yüzüne çıkaran Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı’nda 7. kez kapılarını açan Heritage İstanbul Fuarı’na katıldı. “Kültürel Miras, Doğal Miras” temasıyla 3-5 Mayıs günleri arasında açık kalacak fuar; müzecilik, arkeoloji, restorasyon, kütüphanecilik sektörlerinde faaliyet gösteren lider ulusal ve uluslararası firmaları, konferans, söyleşi ve atölye çalışmalarında alanında uzman değerli birçok isimle bir araya getiriyor. Kültürel miras bilincinin artması ve bu mirasın korunması konularını kendine sosyal misyon edinen ve bu misyon doğrultusunda ürün, hizmet ve teknolojilerin geliştirilmesini hedefleyen Heritage İstanbul Fuarı’nda stant açan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, bu konuda gerçekleştirdiği çalışmaları; 32’si yurt dışından olmak üzere 120’nin üzerinde profesyonel katılımcı kuruluşa tanıtıyor. 

RESTORASYON VE KAZI ÇALIŞMALARI TANITILDI

Şehrin tarihi kimliğinin korunarak işlevsel bir şekilde geleceğe aktarılmasına büyük önem veren Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz’ın talimatıyla şehir genelinde gerçekleştirilen; restorasyon, restitüsyon, röleve, sokak sağlıklaştırma ve meydan düzenleme çalışmaları; Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Mustafa Küçükkaptan, Genel Sekreter Yardımcısı Mürsel Sabancı, Kent Tarihi ve Tanıtımı Dairesi Başkanı Koray Karabulut ile personel tarafından ziyaretçilere anlatıldı. Bunların yanı sıra Büyükşehir Belediyesi tarafından desteklenen ve Balıkesir’in kadim geçmişini gözler önüne seren; Antandros, Kyzikos, Daskyleion, Adramytteion kazı alanlarında devam eden çalışmalar ile süreçleri hakkında bilgiler verildi. 

ANTANDROS DÖNEMİNE AİT SİKKE BASILDI

Fuarın en beğenilenlerinden  olan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi standında, M.S. 202-235 yıllarına yolculuk yapılarak Marcus Aurelius Severus Alexander dönemine ait Antandros sikkesi ziyaretçiler tarafından basıldı. 

TARİHİ BELEDİYELER PANELİ’NDE BALIKESİR KONUŞULACAK

Fuarın son günü olan 5 Mayıs Cuma günü 10.30-11.30 saatleri arasında Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kent Tarihi ve Tanıtımı Dairesi Başkanı Koray Karabulut ‘Tarihi Belediyeler Paneli’ne katılarak Balıkesir’in tarihi mirasını anlatacak. 

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