Her şey Gazze için

Bursa'da bulunan halk eğitimi merkezleri yaptıkları üretimlerle Gazze'de bulunan zor durumdaki halka destek oluyor.BURSA (İGFA) - Halk eğitimi merkezlerinde görevli idareci, öğretmen, usta öğretici ve kursiyerler ihtiyaç malzemelerini Gazze için üretiyor.

Bursa'daki Halk Eğitimi Merkezleri, Gazze'de ağırlaşan kış şartlarına yönelik Millî Eğitim Bakanlığı'nın desteği ve kendi imkânları ile battaniye ve giysi dikimine başladı.

Bursa'daki Osmangazi, İnegöl, Yıldırım, Gemlik, Gürsu, Mudanya, İznik Halk Eğitimi Merkezleri, İsrail'in saldırıları altında bulunan Gazze'de kadın ve çocuklar için eşofman takımı, havlu, bay ve bayan gocuk, iç çamaşırı, şapka, atkı, bebek zıbın takımı, termal içlik, elyaf yorgan, maske ve battaniye üretiyor.