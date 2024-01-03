Her gün binlerce kişi tarafından ziyaret ediliyor

Sadece Üsküdar'ın değil İstanbul’un ve ülkemizin en önemli kültür, ilim ve manevi merkezlerinden biri olan ve geçtiğimiz aylarda restorasyonu tamamlanarak hizmete açılan Hüdâyi Külliyesi'nin hemen yanında yer alan Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri’nin Türbesi ve Camii her gün yurt içi ve yurt dışından gelen binlerce ziyaretçiyi misafir ediyor.İSTANBUL (İGFA) - Aziz MahmûdHüdâyî Hazretleri tarafından 1589-1595 yılları arasında Üsküdar’da kurulan külliye, 4 asırdır misafirlerin ağırlandığı, gariplerin doyurulduğu sosyal bir kurum olmasının yanında insanların ilmi ve mânevî şifa aradığı İstanbul’daki ilk âsitânelerden biri olarak bilinmektedir.

Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri'nin türbesi, İstanbul'un en çok ziyaret edilen yerlerinden biri olarak dikkatleri çekiyor.

400 yıllık ikram geleneği devam ettirerek, senelerdir ziyarete gelen misafirleri ağırlamaya devam ediyor, ihtiyaç sahibi insanlara, yolda kalmışlara ve öğrencilere haftanın 7 günü aşevinden yemek çıkarılıyor ve halka yönelik çok sayıda dini, manevi, ilmî ve kültürel faaliyetler gerçekleştiriliyor. Hazret-i Hüdâyî’nin gözettiği hedefleri kendisine faaliyet alanı olarak belirlemiş olan Aziz Mahmûd Hüdâyi Vakfı, Tarihi Hüdayi Külliyesi’nde cami - tevhidhâne (semahane), derviş hücreleri, aşhane-imaret, türbe ve cümle kapısı ile yanındaki iki çeşmenin restorasyonunu gerçekleştirmesinin ötesinde Külliye’ye mescid, kütüphane, konferans salonu, toplantı salonu, spor salonu, kitap&kahve alanı, derslikler, sanat atölyeleri, 4 katlı otopark, iki büyük yemekhane ve misafirhane inşa ettirerek Hüdayi Kültür Sanat Birimi tarafından gerçekleştirilen etkinlikler ilehalka hizmet sunuyor.

Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri’nin türbe ve camisinin her gün binlerce kişi tarafından ziyaret edilmesinde Aziz Mahmut Hüdâyî Hazretlerinin vefatından önce yaptığı şu duanın da etkili olduğu düşünülmektedir.