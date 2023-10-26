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‘Her Eve Bir Atatürk’ çocuk atölyeleri sürüyor
YAŞAM 26.10.2023, 11:27
İzmit Belediyesi'nin ‘Her Eve Bir Atatürk’ teması ile gerçekleştirdiği çocuk atölyeleri çocukların yoğun katılımıyla devam ediyorKOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi'nin, Cumhuriyet’in 100’üncü yılına özel kutlamaları tüm hızıyla sürüyor.
‘Her Eve Bir Atatürk’ teması ile gerçekleştirilen çocuk atölyeleri çocukların renkli etkinliklere katılımıyla sürüyor. Çocukların kendi el emeği ürünlerini üretip yeni deneyimler kazandıkları atölye çalışması Kuruçeşme, Alikahya Hizmet Binası ve Gülümse Kafe Yahyakaptan’da gerçekleştirildi.
29 Ekim Pazar günü ise yine saat 16:00 ile 17:00 arasında 41 Burda AVM ve Arasta Park AVM’de gerçekleşecek. İzmit Belediyesi yetkilileri, etkinliklere bütün çocukları davet etti.
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|25
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