Ekonomik yönden zorlanan kadınlar, ailelerine destek olmak için ek iş arayışına girdi. 3 kıtada, 8 ülkede yapılan küresel araştırmaya göre, her 4 kadından biri parfümü bıraktı.İSTANBUL (İGFA) - Zorlaşan yaşam şartları, kadınları da büyük ölçüde etkiliyor.

Güzellik devi Avon’un 3 kıtada 8 ülke üzerindeki kadınlar ile yaptığı küresel bir araştırmaya göre; kadınların yüzde 57’si gelecek konusunda endişeli ve yüzde 35’i finans konusunda kontrolü kaybetmiş gibi hissediyor. Yine araştırmaya katılan kadınların üçte birinden fazlasını oluşturan yüzde 34’lük kısmı, ailelerine yeterince ekonomik destek olamadıkları için suçluluk duyuyor.

Araştırmaya göre dünyanın dört bir yanındaki kadınların yüzde 92'si dışarıda yemek yemek, tatil, yeni kıyafet ve manikür gibi temel olmayan harcamalarından vazgeçmek zorunda kaldığını söylüyor.

Yüzde 38’i de bu yıl en sevdikleri markalı ürünleri almak yerine daha ucuz alternatiflere yöneldiğini belirtiyor. Kozmetik de bu durumdan en çok etkilenen alanlardan birini oluşturuyor. Dünya genelinde kadınların dörtte biri parfüm kullanmayı, her beş kadından biri ise makyaj ürünleri satın almayı ve cilt bakımı ürünleri kullanmayı bıraktığını ifade ediyor.

ESKİDEN SAHİP OLDUKLARI KÜÇÜK LÜKSLERİ İSTİYORLAR

Dünya çapında her 5 kadından 4'ü (yüzde 80) yaşam maliyeti artışına yardımcı olmak için ikinci bir işte çalışıyor veya çalışmayı düşünüyor.

Bu kadınların yarısından fazlası bunu faturalarını ödemek için yaparken, her üç kadından biri yemek sipariş edebilmek ve yeni kıyafetler satın almak gibi eskiden sahip oldukları küçük lüksleri karşılayabilmek istiyor. Kadınların beşte biri ise en sevdikleri güzellik ürünlerini satın almaya devam etmek istiyor.

Avon CEO'su Angela Cretu, dünya çapında hem kadınlar, hem de ailelerinin artan yaşam maliyetlerinin baskısını hissettiğini kaydederek, "Tüm kadınların yüzde 98'ini etkileyen bu krizde elimizden geldiğince birbirimizi desteklemeliyiz. Avon olarak yüksek fiyat etiketi olmadan en kaliteli makyaj, cilt bakımı ve parfüm ürünlerini yaratırken, aynı zamanda kadınlara kendi şartlarına göre kazanç sağlayarak hayatlarını daha iyi hale getirme şansı sunan ve güzelliği farklı bir şekilde yapma konusunda uzun bir geçmişe sahip olan bir markayız. Dünyanın dört bir yanında birçok kadın para biriktirmenin ve yeni bir işe başlamanın yollarını ararken, kadınları yücelten ve birer girişimci olmalarına yardımcı olan bir markanın parçası olmaktan gurur duyuyorum" diye konuştu.